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(Özel) 5 liraya çeyrek altın

İzmir’de düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte işlerinin açılmasını bekleyen kuyumcu esnafı gerçeğiyle birebir aynı olan sahte çeyrek altın satıcılarından şikayetçi.

07 Nisan 2019 Pazar 11:58
(Özel) 5 liraya çeyrek altın

İzmir’de düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte işlerinin açılmasını bekleyen kuyumcu esnafı gerçeğiyle birebir aynı olan sahte çeyrek altın satıcılarından şikayetçi. Sahte çeyrek altın satan bijuteri esnafı ise düğün sezonunda taleplere yetişemediklerini söyledi.


Yaz mevsiminde düğünlerin başlaması ile satışlarının yükselmesini bekleyen kuyumcu esnafı, piyasada yer alan sahte çeyrek altınlara dikkat çekti. Sahte çeyrek altınları kuyumcuların satmadığını söyleyen İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, “Devletin bastığı parayı başka kimse basamaz. 200 liralık banknot basan birisi 15-20 yıl ceza alıyor ancak sahte altın basan birisi elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bunu pirinçten imal ederek veya gümüşün üzerine kaplama yaparak satıyorlar. Biz kuyumcuların ne sattığını denetliyoruz. Bijutericiler bu tür sahte altınları satıyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor” dedi.



“Banka komisyonları yüksek”


Kredi kartına taksitle altın satışlarının yeniden başladığını hatırlatan Baransel, “Yılbaşı ve Sevgililer Günü’nde beklediğimiz işleri yapamadık. Kredi kartına 4 taksit yine geldi. Cebinde nakit parası olmayanlar da alışveriş yapabilecek. Altın, bizim örf ve adetlerimizde olan bir şey. Düğünler de başlayınca alışveriş yükselecektir. Ancak bankaların komisyonları yüksek. Biz bin 600 liralık bir alışverişten 15 lira kazanıyoruz ama banka 40-50 lira komisyon alıyor” diye konuştu.


Baransel, önümüzdeki günlerde bazı bankalarla görüşerek düşük komisyon oranları ile anlaşabileceklerini de söyledi.



“Vatandaş sahte altını anlayamaz”


Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda kuyumculuk yapan Mehmet Beşeli de Mayıs ayı itibariyle sezonun açılacağını ve satışların artmasını beklediklerini söyledi. Düğünlerin başlaması ve gurbetçi vatandaşların yurda gelmesiyle altın satışlarının artacağını ifade eden Beşeli, “Kredi kartlı alışverişte alınan komisyon olduğu gibi bankalara gidiyor. Bu kuyumcunun cebine giren bir para değil” dedi.


Piyasada yer alan sahte altınlardan da yakınan Beşeli, “Sahte altınlar düğün zamanları çıkıyor piyasaya. Bize getirdiklerinde biz anlıyoruz. Müşteri anlayamaz. Özellikle çeyrek altın ve bilezik şeklinde oluyor. Öyle birebir yapıyorlar ki bazen biz bile anlamakta zorlanıyoruz ama vatandaş bunun sahte olup olmadığını anlayamaz” diye konuştu.



“Sahte altına talep yüksek”


Yine Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bijutericilik yapan Burak Konuklak, pirinçten ürettikleri çeyrek altın görünümündeki takılara talebin yüksek olduğunu dile getirdi. Sattıkları ürünlerin piyasadaki çeyrek altınlarla birebir aynı olduğunu anlatan Konuklak, “Dar gelirli aileler ve altının alerji yaptığı kişiler bunları tercih ediyor. Çeyrek altının birebirini 5 liraya satıyoruz. Üzerinde tuğrası ve Atatürk de var. Özellikle düğün dönemlerinde satışlarımız artıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 11:58
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