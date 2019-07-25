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(Özel) 5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Bursa’da hayvan pazarına gidenler 5 boynuzlu koçu görünce gözlerine inanamadı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:28
(Özel) 5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Bursa’da hayvan pazarına gidenler 5 boynuzlu koçu görünce gözlerine inanamadı. Çocukların "Arslan" ismini koyduğu koç ise hayvan pazarının maskotu oldu.


Kurban bayramına sayılı günler kala hayvan pazarında hareketlilik başladı. Kimi aradığını bulamayın başka pazarların yolunu tutarken, kimi ise sıkı pazarlıklar sonrası aldığı kurbanlığını evine götürmenin telaşını yaşıyor. Bursa hayvan pazarındaki 5 boynuzlu koçu görenler ise ne yapacağını şaşırıyor. Sağında 3, solunda 2 boynuzu olan koç ise, diğer koyunların arasında sahibini bekliyor. Çocuklarının koçu satmasını istemediğini belirten Doğan Bakırhan, “Biz çocukluğumuzdan beri hayvancılık yapıyoruz. Kars’tan bu hayvanları getirdik. 300 hayvanla buraya geldik. Koyunlarımızın arasında bulunan 5 boynuzlu hayvanı ben özellikle seçtim ve Van’dan aldım. Bir isim koymadık. Ancak benim oğlum ona ’Arslanım’ diye sesleniyor. Biz de öyle hitap ediyoruz. Diğer hayvanlardan tek farkı 5 boynuzunun olması” dedi.


Müşterilerin 5 boynuzlu koçu satması için baskı yapacağından çekinen Bakırkan, “Çocuklar çok seviyor. Onlar vazgeçerse belki satarız. Ancak herkesin dikkatini çekiyor. Herkes onunla fotoğraf çekilmeden gitmiyor. İlgi odağı oldu. Pazarda onun gibi farklı bir hayvan olmadığı için güzel rağbet görüyor. Bu koçun fiyatı 2 binin üzerinde” diye konuştu.


Hayvan fiyatlarının geçen seneyle aynı olduğunu belirten Güray Bakbak ise, “Kriz olduğunu söylüyorlar. Ama fiyatlarımız yine bin 500 ile 2 bin arasında değişiyor.Kurban bayramına kısa bir zaman kala 300 hayvanımızdan 50 tanesini şimdiden sattık. Bir koyun şu anda ayakta 75 ile 80 kilo arasında geliyor. Aşağı yukarı 35-45 kilo et verir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:28
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