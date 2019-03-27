0553 313 94 23

(Özel) 49 yıldır hem yatağı hem de ayağı olan akülü aracı bozuldu

Şanlıurfa’da bebekken geçirdiği havale sonucu 49 yıldır akülü araca bağlı olan Cemal Bozlucan, aracı bozulunca hareket edemez oldu.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:27
(Özel) 49 yıldır hem yatağı hem de ayağı olan akülü aracı bozuldu

Şanlıurfa’da bebekken geçirdiği havale sonucu 49 yıldır akülü araca bağlı olan Cemal Bozlucan, aracı bozulunca hareket edemez oldu. Bozlucan, hem yatak hem de koltuk olarak kullandığı akülü aracın yenisini istiyor.


Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Cemal Bozlucan 40 günlükken havale geçirerek engelli kaldı. Vücudunun yüzde 90’ı felç olan Bozlucan, sadece ellerini kısmen kullanabiliyor. Ailesinin de desteğiyle kendisine bir akülü araç alan Bozlucan, akülü aracı sayesinde hayata tutunarak dışarı çıkıyordu. Bozlucan, aracı bozulunca borç bulup yeni bir akü aldı. Taktığı akü de fazla işe yaramayınca, oluşturulan mekanik bir sistemle aracı hareket ettirmeyi başardı. Beden gücü ve ellerle hareket ettirilebilen araçta hayli zorlanan engelli vatandaş, yetkililere seslenerek yeni bir akülü araç istedi.



Tekerlekli sandalyenin üzerine yatak sistemi yaptı


Hayatı boyunca tekerlekli sandalyede yaşamak zorunda kalan Bozlucan, oturamadığı için yakınlarının da desteğiyle sandalyenin üzerine bir yatak yaptırarak çadır kurdu. Anne ve babası vefat eden Cemal Bozlucan, yanında bir yeğeni ile kalıyor. Kalacak evi olmayan Bozlucan, kış aylarında üzerine örttüğü battaniye ile şehirde geziyor.



Tek isteği yeni bir akülü araç


Cemal Bozulunca, “Ben küçükken havale geçirdim, 40 günlükken böyle oldum. 49 yıldır hep böyleyim, hep böyle yatalak şekilde yaşamaya çalışıyorum. Bebekken havale geçirdiğim zaman beni hastaneye götürmediler. Eğer beni doktora götürselerdi belki böyle olmazdı. Benim akülü aracım bozulmuş, bunun gibi yeni bir akülü araç istiyorum. Daha dün bin 200 lira borç para buldum ve gidip akü aldım, yaptırdım. Cumhurbaşkanı Erdoğan beni görsün. Lütfen bana bir akülü araç gönderin. Yeğenim evlenmemiş evde onunla yaşıyorum, bana bakıyor. Benim annem babam vefat etti. Ben yatalağım, bu şekildeyim. Sadece akülü aracımla dolaşmak istiyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:27
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "18 yaşından küçükken işlenen suçun kaydı idari makamlara bildirilemez"
    1. "18 yaşından küçükken işlenen suçun..
    2. Çocuk Hakları Okulu’nda eğitimler..
    3. Bir gün susmayı öğrendim! Babam öyle..
    4. Türk yönetmen ’Müslüman Sinema..
    5. Bağcılar Rüya Şehir konseptinde bir..
    6. Başkan Erdoğan halka sesleniyor - CANLI
    7. Van'da 2 bin 273 sandıkta 652 bin..
    8. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    9. Ahmet Şafak Pınarbaşı’da konser verdi
    10. Bakan Yardımcısı Erdil, Ekeşkirt’te..
    11. Tayland’da 7 partiden cuntaya karşı..
    12. Jetski ile kaçma girişimi kısa sürdü
    13. İstanbul'da milyonluk zehir..
    14. Türkiye mobil internet hızında dünyada..
    15. Orman Haftası kutlamaları 20 okulda..
    16. Gramla satılan Isparta’nın gülyağı,..
    17. AİÇÜ’de “Gençliğin Kişilik İnşası”..
    18. 2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı ne..
    19. Alev topuna dönen adam hayatını..
    20. Quick Sigorta, İTO toplantısında
    21. Öğrenciler ilk kez sinema ile buluştu
    22. Erol Bulut: “Lig asıl şimdi başladı”
    23. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir öneri
    24. Ahmet Ağaoğlu, Usta ve..
    25. Yalova’da yeni köprülerin yüzde 30’u..
    26. Kütahya AK Parti seçime hazır
    27. Burun sorunları doğuştan gelebilir
    28. Müslüman zulme ve zalime rıza gösteremez
    29. İhracatta Dijital Gümrük Tanıtım..
    30. Nevşehir’de 4 ayrı suçtan aranan şahıs..
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu