0553 313 94 23

(Özel) 400 liralık yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar

Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyon Genel Başkanı Halit Özdemir, Türkiye’de kilosu 400 lira olan yalancı safranı boyayarak 40 bin liraya satan sahtekarlara karşı vatandaşları uyardı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:13
(Özel) 400 liralık yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar

Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyon Genel Başkanı Halit Özdemir, Türkiye’de kilosu 400 lira olan yalancı safranı boyayarak 40 bin liraya satan sahtekarlara karşı vatandaşları uyardı.


Ülkemizde büyük paraların döndüğü birçok üründe olduğu gibi kilogram fiyatı otomobil fiyatına satılan safranda da sahtekarlıkların olduğu ortaya çıktı. Sahtekarlar, ülkemizde yetişen yalancı safranı (aspir) boyayarak orijinal İran safranı diye satıp, yüz kat haksız kazanç elde ediyor.


Safranda yapılan sahtekarlığı en ince ayrıntısına kadar anlatan Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyon Genel Başkanı Halit Özdemir, "Safran bitkisinin ana vatanı İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya. İran safranını hiçbiri tutmuyor. Türkiye’de Safranbolu bölgesinde yetiştirilen safran diye bilinen bitki daha açık renkli, gerçek İran safranıyla alakası yok. Bunun adı aspir, ülkemizde ne yazık ki bunu gerçek safran diye satan satıcılarımız var. Aspirin rengi gerçeğine oranla açık kırmızıdır. Ama sahtekarlar bu renk konusunu da gıda boyasıyla boyayarak aşabiliyorlar. Kilosu 400 lira olan aspiri gerçek safran diye 40 bin liraya satıyorlar. Bunu ayırt etmek çok zor, orijinal safran da suya atınca kırmızı renk veriyor. Yalancı safran da suya atınca kırmızı renk veriyor. Bunu ayırt etmenin yolu, safranı elinize alıp kuvvetlice ovalamak. Sahtesinin boyası elinizi boyayacaktır. Gerçeği elinizde herhangi bir renk bırakmaz. Gerçek safran baharatını özellikle ülkemize gelen Arap ve Avrupalı turistler alıyor. Bunlar bu baharatı yemeklerde kullanıyor. Yemeklerde çok hoş bir aromatik tat bırakıyor. Ülkemizde bu baharat kullanılmıyor. Ben işletmemde yılda 5 kilo gerçek safran satıyorum. Bendeki safranın kilosu ise 25 bin lira" dedi.



"Şeker hastaları bu karışımla insülin kullanmayı bırakıyor"


Özdemir ayrıca şunları söyledi: "Yaptığımız özel bitkisel karışımla şeker hastalarına insülin vurulmayı bıraktırıyoruz. 5 çeşit baharatı karıştırarak yaptığımız şeker hastalığı macununu sabahları aç karnına tüketen hastalar kısa sürede insülin vuruluyorsa iğne vurulmayı bırakıyor. Kimyasal şeker ilaçları hastalığı kökünden iyileştirmiyor. Sadece üstünü örtüyor. Kimyasal ilaçları bıraktığınız anda hastalık ilerliyor. Bitkisel ilaçlarda durum böyle değil, bitkisel ilaçlar hastalığı kökünden söküp atıyor. Yapmış olduğum karışım sayesinde çok hasta insülin vurulmayı bıraktı."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yollar açılacak ekonomi şahlanacak
    1. Yollar açılacak ekonomi şahlanacak
    2. Başkan Demir: “İyi günde de kötü günde..
    3. Türk-İş, Haziran açlık ve yoksulluk..
    4. Avrupa şampiyonluğu için kırık..
    5. Mezopotamya'nın en eski buğday..
    6. Herkesin burnu kendi yüzüne özeldir
    7. Hırsıza ilginç çağrı: “Battaniyeyi..
    8. Şili Devlet Başkanının Mescid-i Aksa..
    9. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim..
    10. (özel) Onlar karasal iklimin gönüllü..
    11. Avrupa borsaları
    12. Gemlik kaymakamının oğlu öldürüldü
    13. 1915 Çanakkale Köprüsü ivme katacak
    14. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    15. BAİB e-ihracat paneli düzenliyor
    16. Sinop Kalesi için proje hazırlanıyor
    17. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5..
    18. Akdeniz Üniversitesinin ilk Çinli mezunu
    19. Ümit Şamiloğlu finali Tokyo 2020'de..
    20. Mamak’ta eserler görücüye çıktı
    21. Sıcak havalara serin çözümler Koçtaş'ta
    22. Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem
    23. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    24. Bin 500’e yakın korist Çanakkale’de..
    25. Yeni Ford Puma 2020'de Türkiye..
    26. TSYD Bursa Şubesi’nden Turgay Erdem’e..
    27. Başkan Köse temizlik işleri..
    28. Adıyaman’da narkotik operasyonları hız..
    29. Türkiye, potada yükselişini..
    30. Kağıtsporlu Tuba olimpiyat yolunda..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi