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(Özel) 4 çocuk annesi motosikletli kurye görenleri hayrete düşürüyor

İstanbul’da dört yıldır motosikletli kurye olarak çalışan evli ve dört çocuk annesi Kadriye Mercan, mesleğine duyduğu hayranlıkla görenleri hayrete düşürüyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:19
(Özel) 4 çocuk annesi motosikletli kurye görenleri hayrete düşürüyor

İstanbul’da dört yıldır motosikletli kurye olarak çalışan evli ve dört çocuk annesi Kadriye Mercan, mesleğine duyduğu hayranlıkla görenleri hayrete düşürüyor. İstanbul trafiğinde sürücülerle ilginç diyaloglar yaşadığını söyleyen Mercan, “Trafikte dayı, yakışıklı, emmi diye seslenenler oluyor. Kafamı çeviriyorum, kadın olduğumu anlayınca özür diliyorlar” dedi.


İstanbul trafiğinde dört yıldır motosikletli kurye olarak çalışan dört çocuk ve bir torun sahibi Kadriye Mercan (45), mesleğine duyduğu bağlılıkla görenleri hayrete düşürüyor. Eşinin desteği ile bu mesleğe ilk adımı attığını söyleyen Mercan, İstanbul trafiğinde diğer sürücülerle ilginç diyaloglar yaşadığını belirtti.


“Dört yıldır İstanbul’un ablası, annesi, teyzesi oldum”


İstanbul’da dört yıldır motosikletli kurye olarak çalıştığını söyleyen Kadriye Mercan, “İşime gerçekten aşık bir insanım. En büyük destekçim de eşim. Eşimle 26 yıldır evliyiz. Bu mesleği bana eşim öğretti, destekledi, yapabileceğimi söyledi. İstanbul’da dört yıldır motosikletli kurye olarak çalışıyorum. Evet yaptığım iş bir erkek mesleği. Toplumda önce yadırgıyorlar, sonra tebrik ediyorlar. Evet zor ama ben çok seviyorum. Gerçekten mesleğimi çok severek yapıyorum. Erkek işi diyorlar; ama bence işin cinsiyeti olmaz. Trafikte bir bayan olarak bir aksilik, bir aykırılıkla karşılaşmıyorum. İnsanlar bana saygı duyuyor. Dört yıldır İstanbul’un ablası, annesi, teyzesi oldum. Benden başka birçok arkadaşımız da İstanbul’da motosikletli kurye olarak çalışıyor. Motosiklet süren bayanlar çok; ama bunu meslek olarak, motosikletli kurye olarak yapmak istemiyorlar. Ben onlara bu mesleği tavsiye ediyorum. Trafikte ilginç hikayelerim oluyor. Trafikte dayı, yakışıklı, emmi diye seslenenler oluyor. Kafamı çeviriyorum, kadın olduğumu anlayınca özür diliyorlar. Adres soracakları zaman kadın olduğumu anlayınca geri duruyorlar. Ne demek sorun diyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:19
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