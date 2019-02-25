(Özel) 3 buçuk aylıkken Skolyoz teşhisi konuldu, şimdi zor günler geçiriyor

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan anne Hazel Zengin küçük kızını yıkadığı sırada fark ettiği kemik çıkıntısı sonrası küçük kızı defalarca doktora götürürken 3 buçuk aylık Elmira’ya doktorlar tarafından Skolyoz teşhisi konuldu. Anne Zengin yaptığı açıklamada, “Kızıma bir gülüş olun, bir umut olun” dedi.

Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesinde yaşayan Gürkan ve Hazel Zengin çifti, evlendikten sonra 8 yıl çocukları olması için tedavi gördü. Tedavi sonrasında Hazel Zengin ilk çocuklarına hamile kaldı. Küçük Elmira, 31 Ağustos 2017’de dünyaya geldi. Annesi Hazel Zengin küçük kızını yıkadığı sırada fark ettiği kemik çıkıntısı sonrası küçük kızı defalarca doktora götürürken, 3 buçuk aylık Elmira’ya doktorlar tarafından Skolyoz teşhisi konuldu. Doktorlar Skolyoz hastalığının tedavi için bir çok ameliyat gerektiğini söyledi. Aile kızlarına bir umut olunması için yardım bekliyor.

“Kimseye Allah böyle bir hastalık vermesin”

Baba Gürkan Zengin yaptığı açıklamada, “Bayağı bir sıkıntılar yaşıyoruz maddi durumdan dolayı. 8 sene çocuğumuz olmadı tedavi görmek için bir sürü para harcadık. Borca girdik. Allah bağışlasın bir çocuğumuz oldu. Şimdi böyle bir hastalıkta olunca babalık daha başka bir şeymiş. Yardım edebilecek herkesten bu hastalık konusunda yardım istiyoruz. Çok zor durumdayız. Gözümüzün önünde çocuğumuzun bu halde olması bizi çok kötü yıpratıyor. Kimseye Allah böyle bir hastalık vermesin” şeklinde konuştu.

“Skolyoz teşhisi konuldu”

Anne Hazel Zengin yaptığı açıklamada, “8 senelik bir sürecimiz oldu çocuk tedavisi gördük ama sonuç alamadık. Allah bir şekilde çocuğumu kucağıma verdi Allahım’a binlerce şükürler olsun. Duygularımı ifade etmek istiyorum ama çok zor. Allah evlatla sınamasın. İnsan anne olmadan gerçekten anlamazmış lafı gerçekten çok doğru. Evladımı kucağıma aldığımda 3, 3 buçuk aylıktı. Banyo yaptırdıktan sonra masaj yaparken bir bilye tanesi kadar kemik çıkıklığı olduğunu fark ettim. Doktorlara hemen başvurduğumuz zaman birçok neden söylediler. Birçok doktor gezdik ve en son Skolyoz teşhisi konuldu. İlk önce ensesiyle kuyruk sokumunda olduğunu söylediler ve bu hastalığında ameliyatının fiyatını yüksek olduğunu söylediler. Başka bir profesöre başvurduk oda tahlil sonuçlarında baktığında sadece skolyoz yok ve iki yerinde değil birçok yerinde gözüktüğünü söyledi. Bu çocuklar için tehlikeliymiş ameliyatların hem yaşı küçük olduğu için hem kilosu az olduğu için” dedi.

“Kızıma bir gülüş olun, bir umut olun”

Kızı için devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım beklediğini belirten Anne Zengin, “İnanın bunları duyduğumda dünya başıma yıkıldı. 8 sene arıyorsun bu çocuğu Allah sana bir şekilde veriyor imtihan diyorsun. Evlatla sınanıyoruz gerisi hiç önemli değilmiş diyorsun yani. Evladım için her yere başvurduk ve çok büyük paralar dönüyor ortada. Bu hastalıktan ameliyat olacağı zaman bize 50 bin TL miktar belirlediler. Ama en son gittiğimiz profesör şuan ben size bir para belirleyemem bu çocuğumuz bir çok kez ameliyata girecek. Ameliyat olması için 18 kilograma gelmesi lazım. 18 kilograma gelebilmesi için çok iyi bir bakım yapılması gerekiyor. Maddi açıdan gerçekten sıkıntılıyız. Dediğim gibi çok şeyle sınanıyoruz. Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Ağlamak istemiyorum şuan her şeyin başındayım. Buradan devlet büyüklerime, hayırseverlere sesleniyorum Allah kimseyi çocuğuyla imtihan etmesin yardım severlerden yardım bekliyorum. Devletimizden yardım istiyorum. Kızıma bir gülüş olun, bir umut olun” diye konuştu.