(Özel) 3 bin 500 yıllık Soli Pompeiopolis’te kazı çalışmaları başladı

Tarihi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayanan, Mersin’in ve dünyanın en önemli değerleri arasında yer alan Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nde bu yılki kazılar başladı. Merkez Mezitli ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarının başkanlığını yapan Prof. Dr. Remzi Yağcı, bu yıl sadece sütunlu caddede çalışacaklarını belirterek, "Heykel galerisi niteliğinde bir anıtsal cadde olan sütunlu caddedeki heykelleri ortaya çıkarmaya çalışacağız" dedi.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde yer alan ve sütunlu caddesi, höyüğü, antik limanı, su kemerleri, hamamı ve akropolleri ile dünya tarihi miraslarından birini oluşturan Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nde, 1999 yılında başlayan kazı çalışmalarının bu yıl 20’ncisi gerçekleştiriliyor. Tarihi M.Ö. 1500 yılına uzanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti’nde bu yılki kazılar 8 Temmuz’da başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında sürdürülen kazılar 9 Ağustos’a kadar devam edecek. Kazılar, bu yıl sadece sütunlu caddede 12 kişilik ekiple gerçekleştirilecek.

“Amacımız, sütunlu caddedeki heykelleri ortaya çıkarmak”

Kazı Başkanı Prof Dr. Remzi Yağcı, bu yılki çalışmalara ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklama yaptı. Bu yıl sadece sütunlu caddede çalışacaklarını belirten Yağcı, “Sütunlu cadde, orijinalinde 200 sütunluk anıtsal bir cadde. 2017 ve 2018 yıllarında bulduğumuz heykellerin eksik parçalarını bulmaya ve restorasyona yönelik bir çalışma yapıyoruz. Amacımız; mimari kalıntıları açığa çıkarmak ve restorasyonu gerçekleştirmek, aynı zamanda bir heykel galerisi niteliğinde olan sütunlu caddede, bu mimariye bağlı heykelleri ortaya çıkarmak ve var olan koleksiyonu zenginleştirmek” diye konuştu.

“Bulduğumuz eserler giderek zenginleşiyor”

Soli Pompeiopolis’te bugüne kadar aralarından heykeller ve büstlerin de olduğu birçok eseri ortaya çıkardıklarını dile getiren Yağcı, “Bulduğumuz eserler bir grup halinde şu anda Mersin Müzesinde sergileniyor ve bu giderek de zenginleşiyor. Sütunlu caddede gerçekçi bir restorasyon olabilmesi için kazıların bitmesi lazım. O yüzden biz şu anda kazılara ağırlık vermiş durumdayız. Bu bittikten sonra buranın çevre düzenlemesiyle ilgili de çalışmalar yapacağız. Çünkü kazıların amacı sadece restorasyon değil, aynı zamanda çevre düzenlemesinin yapılmasına da katkıda bulunmak. Yani tarihi çevreyi gerçek işlevine dönüştürmeye çalışacağız. O zaman bir arkeopark haline gelecek. Bazı bölümlerde kazılar çerçevesinde ince bir çalışma gerekiyor. Verilen desteğe göre tabii ki kazıların ivmesi artabilir. Artarsa daha çabuk biter" ifadelerini kullandı.

"Hem tanrılar hem de imparatorlara ait heykeller var. Özellikle geçen yıl bulduğumuz büst, dünya çapında bir eser”

Antik kentte, dünya tarihini ilgilendiren çok önemli buluntular olduğuna dikkat çeken Yağcı, geçen yılki kazılarda buldukları 1700 yıllık portre büstü bunlara örnek verdi. Yağcı, “Mersin’in hem dip tarihi için hem de Roma arkeolojisi için çok çok önemli buluntular var. Özellikle geçen yıl bulduğumuz büst, dünya çapında bir eser. Diğerleri de öyle. Hem tanrılar hem de imparatorlara ait heykeller var. Ayrıca bizim Hitit arkeolojisine ilişkin de önemli buluntularımız var ve Soli’nin kolonize edildiği M.Ö. 7’inci yüzyıla ait, oryantalizan ve arkaik dönemlere ait de çok önemli buluntular var. Kısacası Soli, her dönemde bir uygarlık merkezinin bir parçası ve hatta çevresini etkileyen bir arkeolojik merkez. Konumu itibariyle ticaret ağlarının üzerinde yer alıyor ve önemli bir liman kenti. Bu konumuna uygun, bu coğrafyaya uygun olarak da önemli eserler veriyor. Yani çok korunması gerekli, hassas bir yer. Soli’deki çalışmaların herkes tarafından izlenmesi ve iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.