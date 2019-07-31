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(Özel) 2 tonluk boğa 40 bin TL’ye satışa çıkarıldı

Kayseri’de 2 tonluk boğa, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 40 bin TL’den satışa çıkarıldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:06
(Özel) 2 tonluk boğa 40 bin TL’ye satışa çıkarıldı

Kayseri’de 2 tonluk boğa, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 40 bin TL’den satışa çıkarıldı.


Kayseri’de 20 yıldır besicilik yapan 35 yaşındaki Ubeyd Kılıç, buzağıyken aldığı ve ’Paşa’ adını verdiği boğaya, gözü gibi baktı. 2.5 yıldır özenle baktığı boğayla ilgilenen Kılıç, boğayı 2 ton ağırlığa ulaşınca, Kurban Bayramı için satışa çıkardı. 40 bin TL’ye boğayı satacağını kaydeden Kılıç, süslediği boğanın müşterilerini bekliyor.


Besici Ubeyd Kılıç, "Boğamız 3 yaşında ve kurbana hazır. Canlı 2 ton civarında geliyor. Hayvan pazarına da çıkaracağız. Alıcılarını bekliyoruz. Boğamızı buzağıyken almıştık, 2.5 yıldır bizde. Şimdiye kadar doğal ürünlerimizle hayvanımızı besledik ve yetiştirdik. O da yediğinin hakkını verdi. Fiyat olarak 40 bin TL istiyoruz. Çokta fazla fiyat istemiyoruz. Kesim parasından çıkaracağı paralar istiyoruz. Bu boğa 2-3 hayvanın yediği yemi yedi. Bizde büyütürken özen gösterdik. Daha çok ilgi ve alakalı gösterdik. Bizde Kurban Bayramı için hayvanımızı süsledik. Nasip olursa satacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:06
  1. doğa

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