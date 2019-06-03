(Özel) 150 liralık gömlek çaldılar, 4 yıl hapis cezası aldılar

Alışveriş merkezindeki bir mağazadan 150 lira değerinde iki gömlek çaldıkları tespit edilen iki sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AVM’deki bir mağazadan 49,95 TL değerinde bir bayan gömleği ile 99.95 TL değerinde bir erkek gömleği çalan Y.A. ve Y.Ç., gömleklerin bedelini ödemeden iş yerinden çıkarken yakalandılar. Asliye Ceza Mahkemesi, iki sanığı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Çalınan malın değerinin düşük olduğuna dikkat çeken Adalet Bakanlığı, hırsızlığın teşebbüste kaldığını öne sürerek iki sanık hakkındaki kararın kanun yararına bozulmasını talep etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme dosyasını Yargıtay 2. Ceza Dairesi’ne gönderdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 2. Ceza Dairesi, mahkeme kararını yasaya uygun buldu. Yargıtay kararında, şöyle denildi: "Dosya kapsamına göre, mağazadan ’49,95 TL değerinde 1 adet bayan gömleği ile 99,95 TL değerinde 1 adet erkek gömleğinin çalındıktan sonra aynı AVM’de bulunan başka bir mağazada şüphe üzerine durdurulan sanıkların, ellerindeki çantalar kontrol edilmek suretiyle suça konu eşyalar ele geçirilmiştir. Dolayısıyla eylemin tamamlandığı, teşebbüs hükümlerinin uygulanma koşullarının gerçekleşmediği ve yerel mahkeme hükmünde isabetsizlik görülmemiştir. Yine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 145. maddesinin uygulanması hakimin takdirinde olup, takdire ilişkin konularda kanun yararına bozma isteminde bulunulamayacağından 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararına yönelik yerinde bulunmayan kanun yararına bozma istemlerinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir."