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(Özel) 15 Temmuz’da tankın önüne yatan Metin Doğan 3 yıl sonra aynı yerde

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı’nda tankın altına yatan Metin Doğan ve o anı fotoğraflayarak tüm dünyanın görmesini sağlayan İhlas Haber Ajansı Foto Muhabiri İsmail Coşkun kalkışmadan 3 yıl sonra aynı yerde bir araya geldi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:06
(Özel) 15 Temmuz’da tankın önüne yatan Metin Doğan 3 yıl sonra aynı yerde

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı’nda tankın altına yatan Metin Doğan ve o anı fotoğraflayarak tüm dünyanın görmesini sağlayan İhlas Haber Ajansı Foto Muhabiri İsmail Coşkun kalkışmadan 3 yıl sonra aynı yerde bir araya geldi.


Türkiye’nin dört bir yanında hain darbe girişimine karşı vatandaşların sokaklara döküldüğü gece Atatürk Havalimanı’ndaki tankın altına yatan Metin Doğan, 15 Temmuz’un simge isimlerinden oldu. FETÖ’nün darbe girişimi haberini alır almaz havalimanına koşan Doğan, canını hiçe sayarak o gece tankın önüne uzandı. Doğan, 15 Temmuz’un 3. yıl dönümünde darbecilerin ele geçirmeye çalıştıkları önemli noktalardan biri olan Atatürk Havalimanı’na geldi ve o gece yaşananları kalkışmadan 3 yıl sonra aynı yerde anlattı. 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı’na koşan Metin Doğan’ın tankın paletlerinin altına yattığı anın fotoğrafı, tüm dünyada birçok insana ulaşmıştı. Doğan, havalimanında o gece kendisini fotoğraflayan İhlas Haber Ajansı Foto Muhabiri İsmail Coşkun’la da 3 yıl sonra burada bir araya geldi. Doğan, birçok kişinin kaçtığı bir zamanda Coşkun’un askerlerin arasındayken o fotoğrafı çekerek büyük cesaret gösterdiğini belirtti. Coşkun, 3 yılın ardından aynı yerde tanklara meydan okuyan Doğan’ı yeniden fotoğraflarken ikili birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.



“Kesinlikle ölmek için gelmiştim”


Tankın altına yatarak insanların darbe girişimini engelleme noktasında dikkatlerini çekebileceğini düşündüğünü belirten Metin Doğan, “ Kendi hayatımın değiştiğini ifade edebilirim. Toplam 800 program yaptım 3 yıllık sürecin içerisinde. 800 programın bir çoğunu ortaokul ve liselerde yaptım. Kendimde olan iyi özelliklerin başkalarında da olabilmesi için elimden geldiğince uğraştım. Benimki kahramanlık falan değildi, başarıya ulaşmak demek ölmek demekti. İnsanların hepsini sokaklara dökebilmek için yaptığım bir eylemdi. Benim yaptığım eylemin siyaset ile bir ilgisi yoktu. Ben vatandaşlarımızın sadece sokağa dökülmesi için bu eylemi yaptım. 3 yıl sonra burada sizle röportaj yapacağımı hayal bile edemezdim. Kesinlikle ölmek için gelmiştim, yaşayacağım aklımın ucuna bile geçmiyordu. Ancak öldüğüm zaman başarıya ulaşacaktım. Arkadaştan Allah razı olsun herkes kaçmışken, o kaçmadan o fotoğrafı çekti. Kendi fotoğrafım olduğu için övmek istemiyorum ama o fotoğraf zulme başkaldırışın fotoğrafıdır. Tankın üzerinde 50- 60 kişi olduğu bir fotoğrafta zulüm edenle zulme uğrayan karıştırılabilir. Ama çekilen bu fotoğrafta zalim ile zulüm eden karıştırılamazdır” ifadelerini kullanıldı.


“Bende işim gereği o tarihi belgelemek zorundaydım”


3 sene önce 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı’nda Metin Doğan’ın tankın önüne yattığı önemli kareyi çekerek insanlara ulaşmasını sağlayan İhlas Haber Ajansı Foto Muhabiri İsmail Coşkun, “3 yıl geçmesine rağmen o karanlık geceyi net bir şekilde hatırlayabiliyorum. O anda konumuma Atatürk Havalimanı yakın olduğu için ilk buraya geldim. Buraya ilk geldiğimde etrafımda gördüğüm manzara karşısında karışık duygular içerisindeydim. Bir yandan tanklar havalimanına giriş yapıyor bir yandan bağrışmalar ve silah sesleri duyuluyordu. O gün çektiğim fotoğraf ile dünya basını Türkiye’de yapılan hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını benim fotoğrafım ile servis etti. Bundan gurur duydum, çünkü o gece bir tarih yazılıyordu. Bende işim gereği o tarihi belgelemek zorundaydım. Mesleki açıdan benim için gurur verici bir fotoğraftı. Her şey bir anda gelişti, bağırarak koşan bir adam görmüştüm. Daha sonra fotoğraf karelerine yansıdığı gibi olay yaşandı. O sırada etraftan başka tanklarda yanımızdan geçiyordu” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:06
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