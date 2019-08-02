(Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde motosiklet kazası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde motosiklet kazası yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde motosiklet kazası yaşandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altunizade girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, bariyerlere çarparak devrildi. Yere savrulan sürücü için ambulans çağrıldı. Ambulansın gelmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

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