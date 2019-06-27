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(Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda ilginç kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Üsküdar bağlantı yolunda kadın sürücü, idaresindeki cipin hakimiyetini kaybedince çelik halatlara tırmandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:19
(Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda ilginç kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Üsküdar bağlantı yolunda kadın sürücü, idaresindeki cipin hakimiyetini kaybedince çelik halatlara tırmandı. İlginç kazada sürücü kadın şoke olurken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Kaza, saat 09.30 sıralarında Üsküdar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Üsküdar’dan Beylerbeyi istikametine giden 34 BOG 299 plakalı cipin kadın sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol ortasındaki çelik dubaya çarptıktan sonra halatlara tırmanarak durabildi.



Halatlara tırmanan kadın şoke oldu


Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, kadın sürücü bir süre şok geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayı gören Engin A., “Araç durdum, o da durayım derken herhalde fren yerine gaza bastı, birden tırmandı. Çelik halatlarda asılı kaldı, yaralı yok. Kadın biraz etkilendi” dedi.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:19
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