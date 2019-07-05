0553 313 94 23

(Özel) 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bu yana bin 354 kişi tutuklandı

Sakarya’da 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında başlatılan soruşturmalar kapsamında 4 bin 163 kişi hakkında işlem yapılırken, bu şahıslardan bin 354’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:27
(Özel) 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bu yana bin 354 kişi tutuklandı

Sakarya’da 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında başlatılan soruşturmalar kapsamında 4 bin 163 kişi hakkında işlem yapılırken, bu şahıslardan bin 354’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


15 Temmuz 2016 günü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü, ülke genelinde 251 vatandaşın şehit, 2 bin 500’ün üzerinde vatandaşın yaralanmasına neden olmuştu. Darbe teşebbüsünün en önemli kilit noktalarından bir tanesi de Sakarya idi. Sakarya’da darbe teşebbüsünü 1. Motorize Piyade Komutanlığı Vekili Albay Uğur Çoşkun başta olmak üzere Kurmay Albay Bahri Gürhan, Albay Ahmet Üzer, Yarbay İlhan Aysan, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üstteğmen Kayhan Demir, İsmail Öcal’ın yönlendirdiği belirlenmişti. Sakarya Valiliğini almak isteyen darbeci askerler yolları tanklarla kapatmak istemişti. 15 Temmuz günü vatandaşların da desteği ile darbe girişimi başarısız olurken, Sakarya’da “Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve bozma, adam öldürmeye teşebbüs, kamu malına zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, hizmete mahsus eşyayı tahrip, terk ve kaybetme, 6136 sayılı yasaya muhalefet, genel güvenliği tehlikeye sokma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı terör örgütü yöneticisi olma” suçlarından çok sayıda asker gözaltına alınmıştı.



Adil Öksüz hala firarda


15 Temmuz darbe teşebbüsünde FETÖ’nün sözde ’Hava Kuvvetleri imamı’ olduğu iddia edilen Adil Öksüz, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve bazı kuvvet komutanlarının darbeciler tarafından rehin tutulduğu Ankara’daki Akıncılar 4. Ana Jet Üs Komutanlığında 16 Temmuz sabahı yakalanmış ve getirildiği Ankara Batı Adliyesinden adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Sakarya Üniversitesinde ilahiyat profesörü olan Adil Öksüz, daha sonra sırra kadem basarak kaybolmuştu.



Demokrasi nöbetleri


Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne darbe girişiminde bulunulması sonrasında yüz binler tüm ülkede olduğu gibi Sakarya’da da demokrasi nöbetleri tutmuştu. Yüz binlerce vatandaş darbe teşebbüsü akşamından itibaren Demokrasi Meydanı’nda toplanarak birlik mesajları vermişti. Nöbetlere dönemin valisi Hüseyin Avni Coş başta olmak üzere tüm protokol katılmıştı. Sabahlara kadar süren demokrasi nöbetlerinde vatandaşlar çadır kurmuş ve orada kalmıştı.



Bin 354 şahıs tutuklandı


Yaşanan darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat ile operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında Sakarya’da darbe teşebbüsünü yöneten 1. Motorize Piyade Komutanlığı Vekili Albay Uğur Çoşkun başta olmak üzere çok sayıda asker gözaltına alındı. Ekipler, yaptıkları aramada ikametlerde çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirdi. 15 Temmuz 2016 gününden bu tarihe kadar Sakarya’da FETÖ’den 4 bin 163 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan bin 354’ünün ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    12 bin 500 metrekarelik alana ay-yıldız
    1. 12 bin 500 metrekarelik alana ay-yıldız
    2. Uzmanlardan sıcak hava uyarı
    3. D-100 Karayolu’nda feci makas kazası..
    4. Başkent’te terör örgütüne darbe
    5. New York’tan kalkan uçakta yangın..
    6. Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu
    7. Muratpaşa’da çocukların sözü geçecek
    8. GRAFİKLİ - Fransa Turu 7 yıl sonra..
    9. Günde çift antrenmanla sınavlara..
    10. Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu
    11. Kur’an okumada yarıştılar
    12. Başkan Ulutaş güreşçileri Kırkpınar’a..
    13. Derby County, takımı Phillip Cocu’ya..
    14. Taşköprü sarımsağında hasat başladı
    15. Denetimler sayesinde trafik kazaları..
    16. Mobilya kâğıt ve orman ürünlerinin..
    17. Neriman Gürel Sağlık Ocağı’nda..
    18. Bakan Varank: Milletimizin refahını..
    19. Adilcevaz tiyatro ekibi Antalya’da..
    20. Simav’da lavanta yetiştiriciliği..
    21. Burun ucu estetiğine talep artıyor
    22. Sri Lankalı yetkililere Müslümanları..
    23. Bilecik Belediye Meclisi tatile girdi
    24. "UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme maçını..
    25. Washington'da ABD bayrağını yaktılar
    26. Sokakta bulduğu yavru baykuşu..
    27. Kayıp piton sahihine kavuştu
    28. MEB 1974 yükseköğrenim yurdunu..
    29. 42. Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası..
    30. KMÜ’de 15 Temmuz konulu konferans
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"