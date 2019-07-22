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(Özel) 135 yıllık traktörler bu müzede sergileniyor

İş adamı Dursun Keskin tarafından Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde kurulan ve yaşları 135 ile 56 arasında değişen 75 traktörün sergilendiği Antika Traktör Müzesi, ziyaretçilerini büyülüyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:49
(Özel) 135 yıllık traktörler bu müzede sergileniyor

İş adamı Dursun Keskin tarafından Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde kurulan ve yaşları 135 ile 56 arasında değişen 75 traktörün sergilendiği Antika Traktör Müzesi, ziyaretçilerini büyülüyor.


Çanakkaleli iş adamı Dursun Keskin’in, Almanya’dan görüp etkilenerek Gelibolu ilçesinde kurduğu Gelibolu Antika Traktör Müzesi, her hafta yüzlerce ziyaretçiye eşsiz bir deneyim yaşatıyor. 1884’ten 1963 modele kadar buharlı, benzinli ve dizel yakıtlı farklı markalarda sergilenen 75 traktör, meraklıları büyülüyor. Dünyanın farklı ülkelerinde farklı hikayeler yaşamış, savaşlar, barışlar görmüş tarihi ve eşsiz traktörleri bir koleksiyon ile tek çatı altında buluşturan Traktör Müzesi, heyecan verici bir koleksiyon görmek ve hafızalardan silinmeyecek bir gün yaşamak isteyen ziyaretçilerini bekliyor.


Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında çok etkilendiklerini ve hayatlarında hiç duymadıkları modelleri burada gördüklerini vurgulayarak, herkesi bu tecrübeyi yaşamaya davet ettiler.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:49
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