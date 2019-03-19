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(Özel) 13 bin kilometreden Gaziantep’e uzanan bakır aşkı

Avustralyalı bir çift, yaklaşık 13 bin kilometre uzakta olan Avustralya’dan Gaziantep’e bakır işlemeciliğini öğrenmek için geldi.

19 Mart 2019 Salı 13:09
(Özel) 13 bin kilometreden Gaziantep’e uzanan bakır aşkı

Avustralyalı bir çift, yaklaşık 13 bin kilometre uzakta olan Avustralya’dan Gaziantep’e bakır işlemeciliğini öğrenmek için geldi.


Avustralyalı Shireen Tweel ve Spencer Reid çifti binlerce kilometre öteden bakır işlemeciliğini öğrenmek için Gaziantep’e geldi. Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası eğitim merkezinde bakır işlemeciliğine başlayan çift, öğrendikleri zanaati Avustralya’ya taşıyacak. Aslen Lübnanlı olan 29 yaşındaki Shireen Tweel, Gaziantep’in kültürünü ve yemeklerini çok beğendiğini belirtti. Eşi Avustralyalı Spencer Reid ise Avustralya’dan çok sayıda kişinin buraya gelmek istediğini ifade etti.


Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık kültürlerini dünyaya tanıttıklarını belirterek, “Bakırın patenti bizde dolayısıyla bunlar bakır öğrenmek istediklerinde işin ehlini buluyorlar. İnternet üzerinden bize ulaştılar. Avustralya nere Gaziantep nere, geldiler ve ücretsiz onlara bakır işlemeciliği kursu veriyoruz. Tek isteğimiz burada gördüklerini ülkelerinde anlatmalarıdır. Buraya geldiklerinde çekingendiler ancak bizi tanıyınca misafirperverliğimizi görünce 2 hafta için gelen çift şimdi 3 ay gitmeyeceğiz diyorlar. Biz bakırın üstüne Osmanlı Selçuklu tarihimizin motiflerini çiziyoruz. Bunlara da öğretiyoruz” dedi.



“Bölgedeki meşhur bakır işlemesini öğrenmek için geldim”


Shireen Tweel Avustralya’daki nakışların buradaki kadar güzel olmadığını belirterek, “Gaziantep’e olmak çok hoş. Yaklaşık 1 aydır buradayız. Ve Gaziantep’e bir bakır işleme merkezinde çalışmak ve bir beceri öğrenmek çok özel, herkesçok samimi. Avustralya’da bakır işinde çalışıyordum. Ama maharet ve nakışlar Gaziantep’teki güzel işler gibi değildi. Bu yüzdenburaya bölgedeki meşhur bakır işlemesini öğrenmek için geldim” diye konuştu.



“Avustralya’dan daha fazla insan buraya gelmek ister”


Spencer Reid de Gaziantep kültürünü çok beğendiğini ifade ederek, “Üç haftadır Gaziantep’teyiz. Bence harika,Gaziantep’in Bakır işleyenlerin mahareti çok önemlidir. Avustralya’dan gelme konusunda, bence daha fazla insan buraya gelmek ister, çünkü Avustralya’da bu yapılmıyor. İnsanlar elleri ile çalışmayı seviyor. Bu sebeple buraya gelip bazı yetenekleri özelikle Gaziantep’teki ustalarından edinmek isterler. Gaziantep’in kültürünü, yemeklerini, geleneklerini çok beğendim” diye konuştu.


2 haftalığına geldiklerini belirten çift, Gaziantep’i çok beğendikleri için en az 3 ay kalmayı düşündüklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:09
  1. kültür

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