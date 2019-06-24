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(Özel) 120 kilometre hızla gelen ölüm kameraya böyle yansıdı...1 ölü 1 yaralı

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil 120 kilometre hızla yol kenarında bulunan bir iş yerine çarptıktan sonra, yola savrularak parçalandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:00
(Özel) 120 kilometre hızla gelen ölüm kameraya böyle yansıdı...1 ölü 1 yaralı

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil 120 kilometre hızla yol kenarında bulunan bir iş yerine çarptıktan sonra, yola savrularak parçalandı. Otomobilde bulunan 25 yaşındaki kişi, yapılan 15 dakikalık kalp masajına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı.


Olay, sabah saatlerinde şehir merkezinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre,E.A.(27) şehir merkezi istikametine seyir halindeyken 16 NNF 95 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil 120 kilometre hızla kaldırıma çıkıp yol kenarında bulunan bir iş yerine çarparak savruldu. Kaza sonucu otomobilin 2 tekerleği ve motoru parçalanırken, sürücü E.A. ve yanındaki arkadaşı Mertcan Şen(25) ön camdan fırladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Kanlar içerisinde yerde kalan E.A. ve Mertcan Şen’i gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından E.A. Bursa Devlet Hastanesine kaldırılırken, Mertcan Şen’in kalbi durdu.


Mertcan Şen’e kalp masajı yapmaya başlayan sağlık ekipleri, sedye ile ambulansa aldıkları genci Yüksek İhtisas ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Genç adam ameliyata alınana kadar yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapılmaya devam edildi. Ancak Mertcan Şen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza sonucu trafik durma noktasına gelirken, otomobilin hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığı tespit edildi. Muhtemel bir kaza daha yaşanmaması için polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbiri aldı. Kaza yapan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 13:00
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