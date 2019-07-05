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(Özel) 119 yaşını sürpriz doğum günüyle kutladı

Bursa’da yaşayan 119 yaşındaki kadın yeni yaşını belediye başkanının sürpriz doğum günüyle kutladı.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:06
(Özel) 119 yaşını sürpriz doğum günüyle kutladı

Bursa’da yaşayan 119 yaşındaki kadın yeni yaşını belediye başkanının sürpriz doğum günüyle kutladı.


Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan ve 3 padişah ile 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 119 yaşındaki Fatma Bingöl’ün doğum gününü Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yaptığı sürpriz ziyaretle kutladı. 119 yaşındaki kadın belediye başkanının çiçeklerle doğum gününü kutladığını görünce duygu dolu anlar yaşadı.


Selanik’te Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde 1900’de dünyaya gelen Bingöl, çocuk yaşlarda ailesiyle Karacabey ilçesine göç etti. Daha sonra Mustafakemalpaşa’ya bağlı kırsal Kumkadı Mahallesi’ne gelin olarak giden Bingöl, burada 6 çocuk ve 17 torun sahibi oldu.


Çocuklarından dördünü kaybeden, eşi de 20 yıl önce vefat eden Bingöl, 80 yaşındaki kızıyla hayatını devam ettiriyor. Mahalleyi ziyarete gelenler, en büyük torunu 61 yaşında olan, 2. Abdülhamit, 5. Mehmed Reşad ve son padişah Mehmed Vahdeddin ile Mustafa Kemal Atatürk’ten Recep Tayyip Erdoğan’a kadarki 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden Bingöl’ü görmeden, elini öpmeden gitmiyor.


Torunun torununun torunuyla birlikte poz veren 119 yaşındaki asırlık nineyle en küçük torunu arasında 113 yaş fark var. 119. yaş gününü elinde çiçekle kendisini ziyaret eden belediye başkanının kutladığını gören yaşlı kadın oldukça mutlu oldu.


Tarihe şahitlik etmiş Fatma ninenin doğum gününü kutladıklarını ifade eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İlçemizin 131 mahallesinden olan Kumkadı mahallesinde yaşayan Fatma ninemizin 119 yaşını kutlamaya geldik. Burada torunun torunun torunları var. Kendisi ilçemizin en olgun kişisi, dualarını almaya geldik" dedi.


119 yaşına giren Fatma Bingöl, "Çok şükür iyiyiz. Çiçekleri çok beğendim. Beni ziyaret eden herkesten Allah razı olsun. Hepsi beni ziyaret edip hediyeler getirirler" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:06
  1. doğa

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