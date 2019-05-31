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(Özel) 10 yıldır görmediği kızına ulaşmak için Taksim’de çiçek dağıtıyor

Taksim Meydanı’nda 10 yıldır görmediği kızını bulmak için boynuna kızının fotoğrafını asan Suriyeli baba, yoldan geçenlere ücretsiz çiçek dağıtıyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:08
(Özel) 10 yıldır görmediği kızına ulaşmak için Taksim’de çiçek dağıtıyor

Taksim Meydanı’nda 10 yıldır görmediği kızını bulmak için boynuna kızının fotoğrafını asan Suriyeli baba, yoldan geçenlere ücretsiz çiçek dağıtıyor. Suriyeli babanın, kızına kavuşana kadar ne yemek yiyeceği ne de konuşacağı söyleniyor.


Taksim Meydanı’nda boynunda kızının fotoğrafının bulunduğu döviz, elinde çiçeklerle dolaşan ve artık “Çiçek Adam” olarak anılmaya başlanan Alsheıkh Haidar isimli Suriye vatandaşının hikayesi, duyanları hüzünlendiriyor. Haidar’ın hikayesi 9 yıl öncesine dayanıyor. Haidar, 2010 yılında Esad muhalifi olduğu gerekçesiyle cezaevine konuldu ve o günden beri kızını hiç göremedi. Suriyeli baba, 2 yıl boyunca cezaevinde yattıktan sonra 2012 yılında tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra kızına ve eşine ulaşmak için her yolu deneyen baba, kızının ve eşinin artan baskılar üzerine Ürdün’e kaçtığını öğrendi ve onları bulabilmek için Ürdün’e gitmeye çalıştı fakat istediği sonuca ulaşamadı.


Tüm çabalarına rağmen kızının ve eşinin yanına gidemeyen baba Türkiye’ye geldi ve sesini duyurabilmek, onlara ulaşabilmek için farklı bir yola başvurdu. Alsheıkh Haıdar, boynuna kızının fotoğrafının ve “On yıl bir rakam değildiro bir yara kanıyorKızımı görmek istiyorum” yazısının bulunduğu bir döviz astı ve elindeki çiçekleri yoldan geçenlere dağıtarak sesini bu şekilde duyurmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar çiçeği aldı, bazıları almadı, bazıları ise çiçek karşılığında para vermeyi teklif etti. Kendisine para uzatılan Suriyeli baba onlara İngilizce, “Para istemiyorum” şeklinde yanıt verdi. Yıllardır kızını görememenin etkisi ve kendisine dilenci ya da seyyar satıcı muamelesi yapılması üzerine daha fazla dayanamayan Haidar, kaldırımın üzerine oturdu ve dakikalarca gözyaşı döktü. Onun bu halini gören vatandaşlar ise duygularını gizleyemedi.



“Kızını görene kadar açlık grevi yapıyor”


Haidar’ın yanında dolaşan ve ona yardımcı olmaya çalışan bir başka Suriyeli ise "Yemek falan yemiyor, kızını görene kadar açlık grevi yapacak. Ne konuşuyor ne de yemek yiyor. 2010 yılında Esad’a bağlı güçler bir sebepten ötürü bu adamı cezaevine almışlar. Bu durumdan dolayı ailesi de Ürdün’e kaçmış. Kendisi cezaevinden çıktıktan sonra ailesini görmek için önce Lübnan’a gitmiş ve oradan Ürdün’e geçmek için çabalamış fakat bir sonuç alamamış, Ürdün’e geçememiş. Ardından Lübnan’dan kalkıp Türkiye’ye gelmiş. Burada da Ürdün’e gitmek için çeşitli çabaları olmuş fakat hiçbir şekilde ailesini görmeye, Ürdün’e gidememiş. Bu adam Esad’a muhalif biriymiş ve bu yüzden cezaevinde 2 yıl yatmış. Cezasını çekip oradan çıktıktan sonra kızına bir türlü ulaşamamış. Kızı da şu an Ürdün’deymiş ve ona ulaşmak istiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:08
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