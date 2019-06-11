0553 313 94 23

10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ellerindeki taş ve tekmelerle camını kırıp girdikleri cep telefonu mağazasından 10 saniye içerisinde 10 bin TL’lik vurgun yapan şahıslar güvenlik kamerasına yansıdı.

11 Haziran 2019 Salı 09:54
10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ellerindeki taş ve tekmelerle camını kırıp girdikleri cep telefonu mağazasından 10 saniye içerisinde 10 bin TL’lik vurgun yapan şahıslar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi Ağadere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir cep telefonu mağazasının önüne gelen kimliği belirsiz şahıslar, ellerindeki taşla ve tekmelerle mağazanın camını kırdı. Daha sonra kırılan camı yerinden söken şahıslar içeri girdi. Yaklaşık 10 saniye içerisinde mağazada bulunan yaklaşık 10 bin TL değerindeki 4 adet cep telefonu ve 1 adet dizüstü bilgisayarı alan şahıslar, daha sonra kırdıkları camdan dışarı çıktı. Plakası sökülmüş bir otomobile binen şahıslar kayıplara karıştı.



Polis ekipleri inceleme başlattı


Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde iş yerindeki zararın 10 bin TL olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde şahısların olay yerine plakası çıkartılmış bir otomobille geldikleri tespit edildi. Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Öte yandan, şahısların mağazaya girme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 09:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Koç, CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    1. Koç, CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    2. Borsa güneyükselişle başladı
    3. Celalettin Ekinci: “Hayatımızı..
    4. Kanada’de tek kullanımlık plastikler..
    5. Menderes’te binlerin katılımıyla halk..
    6. Dışarıdan harabe ama içerisi tarih..
    7. Kırklareli’de 7 günde 96 kişi kaçak..
    8. İcradan satılık hastane
    9. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,..
    10. "Gülen o isimle anlaşamayınca intihar..
    11. (Özel) 10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
    12. Sudan’da, protestoculara şiddet..
    13. Gram altın 246 lira seviyelerinde
    14. Başhekim Gezer’den uyarı: Yiyeceklerde..
    15. Endemik bitkiler, doku kültürü..
    16. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın..
    17. Kalaycılıkta rüzgar tersine döndü
    18. Hidayet Dede’nin hayat mücadelesi;..
    19. İGDAŞ'tan Saadet'in adayına yalanlama!
    20. Mar Ahron Manastırı tarihe ışık tutuyor
    21. Kaçak elektrikle bitcoin madenciliğine..
    22. NetWork'ten yaz stili
    23. Kara Kuvvetleri Komutanlığında..
    24. (ÖZEL) Silivri Kadın Kapalı Cezaevinde..
    25. Dolar/TL, 5,7740 seviyesinde işlem..
    26. Netanyahu karman çorman! “Atom bombası..
    27. Balıkadamlar Gökpınar’da yetişiyor
    28. Kilis Belediyespor yönetiminden Vali..
    29. Altındağ’da asfalt atağı
    30. (Özel) Çocukların markette battaniyeli..
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı