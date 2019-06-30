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(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 22 bin kök Hint keneviri tarlasının jandarma ekiplerince tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

30 Haziran 2019 Pazar 20:43
(Özel) 10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 22 bin kök Hint keneviri tarlasının jandarma ekiplerince tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Yaklaşık 10 milyon lira değeri olduğu öğrenilen Hint kenevirleri ise imha edildi.


Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nebioğlu beldesi Yeniyurt Mahallesi bölgesinde kaçak Hint keneviri dikildiğinin öğrenilmesi üzerine bölgede operasyon düzenledi. Havadan drone ile desteklenen operasyonda, 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda İ.A., S.A., E.Ö. ve S.K. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.


Operasyonda yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira


İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenilen 22 bin kök Hint kenevirini ise imha etti. Gözaltındaki zanlılar sorgu için jandarma karakoluna götürüldü. Burada ifadeleri alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çaycuma Adliyesi’ne sevk edildi.


Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan zanlılar, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Zanlılar nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 20:43
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