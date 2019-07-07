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(Özel) 10 metre yükseklikten dere yatağına düşen kadını itfaiye eri sırtına alarak kurtardı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan mesire alanının yürüyüş parkuru kısmında şelalenin aktığı dere yatağına inmek isterken, yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düşüp yaralanan kadını, itfaiye eri sırtına alarak kurtardı.

07 Temmuz 2019 Pazar 17:33
(Özel) 10 metre yükseklikten dere yatağına düşen kadını itfaiye eri sırtına alarak kurtardı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan mesire alanının yürüyüş parkuru kısmında şelalenin aktığı dere yatağına inmek isterken, yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düşüp yaralanan kadını, itfaiye eri sırtına alarak kurtardı.


Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Çenedağ Mesire Alanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mesire alanında bulunan yürüyüş parkurunun sonunda bulunan şelalenin aktığı dereye inmek isteyen Gülçin A., patika yoldan ilerlemeye başladı. Yaklaşık 250 metre yükseklikten inen Gülçin A. dereye yaklaşık 10 metre kala dengesini kaybederek aşağı düştü. Düştüğü yerde ayağı kırılan Gülçin A.’yı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İtfaiye eri, kadını sırtına alarak kurtardı


Mesire alanına gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, yürüyüş parkuruna araçların girememesi nedeniyle bölgeye yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen ekipler, Gülçin A.’nın aşağı düştü bölgeye ulaştı. Mesire alanının güvenliğinden sorumlu atlı güvenlik görevlileri de ekiplerin bölgeye malzeme taşımalarında yardımcı oldu. İtfaiye ekipleri Gülçin A.’yı kurtarmak için ip yardımı ile yaklaşık 250 metre dere yatağına indi. Uzun süren çabaların ardından kadına ulaşan itfaiye erlerinden birisi, Gülçin A.’yı kurtarmak için sırtına aldı. Yaklaşık 250 metre itfaiye erinin sırtında yukarı çıkartılan Gülçin A. bölgeye ulaşabilen jandarma aracı ile ambulansta taşınabildi.



Tedavi altına alındı


Jandarma aracı ile ekip araçlarının bulunduğu bölgeye getirilen Gülçin A., ambulansa bindirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Gülçin A., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gülçin A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 17:33
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