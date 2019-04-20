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(Özel) 10 bin TL’lik yatırım 1 yılda 300 bin TL oldu

Zonguldak’ta günden aldığı 10 bin TL ile iş kuran genç yatırımcı 1 yılda elde ettiği başarılarla ev hanımlarına örnek oluyor.

20 Nisan 2019 Cumartesi 11:22
(Özel) 10 bin TL’lik yatırım 1 yılda 300 bin TL oldu

Zonguldak’ta günden aldığı 10 bin TL ile iş kuran genç yatırımcı 1 yılda elde ettiği başarılarla ev hanımlarına örnek oluyor.


Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 33 yaşındaki Elif Kararecepoğlu’nun azmi ve başarısı parmak ısırtıyor. 1 sene önce evde kokulu taş yaparak ev ekonomisine katkı sağlayan Elif Kararecepoğlu, 10 bin TL gün parasıyla tasarım dükkanı açtı. 1 yıllık süreçte 10 bin TL’lik yatırımını 300 bin TL’ye çıkartan Elif Kararecepoğlu, başarı hikayesini İHA’ya anlattı. Hedefinin Çaycuma’yı yurt dışına taşımak olduğunu ifade eden genç iş kadını "Dükkan açma hayalim 10 yıldır zaten vardı ama ne zamana nasip olur onu bilmiyorduk. Evde kokulu taş yapmaya başlamıştım bunları sosyal medya hesaplarımda yayınlamaya başladım. Kısa sürede çevremden olumlu tepkiler aldım, siparişler almaya başladım ve dışarıya iş yapamaya başladım. Sonrasında işler büyümeye başladı Türkiye’nin çeşitli illerinden de siparişlerde gelemeye başladı. Mersin, Adana gibi uzak illere kargo göndermeye başladım. Eşimle iş yeri açmaya karar verdik fakat o kadar maddi gücümüz yoktu. 10 kişilik gruptan oluşan 10 bin TL’lik güne girdim. Aylık bin TL öderim diye düşündüm. Şansıma ilk ay gün bana çıktı ben de fırsat bu fırsat dükkan açmaya karar verdim ve küçük bir dükkan tutuk. KOSGEB’e başvuru yaptım bayan girişimci olarak. Ardından KOSGEB desteği ile makineleri aldım. 10 bin TL ile başladığımız yatırım şu an 300 bin TL’ye kadar yükseldi. Bundan sonra daha büyük makineleri bölgemize kazandıracağımıza inanıyorum" dedi.



"Hedefim Zonguldak’ı, Çaycumayı yurt dışına taşımak"


Siparişleri sosyal medya aralığıyla yaklaşık 60 ile göndermeyi başardıklarını ifade eden Elif Kararecepoğlu, hedefinin Zonguldak’ı Çaycuma’yı yurt dışına taşımak olduğunu söyledi. Yurt içi haricinde özellikle Almanya’dan çok sipariş aldıklarını ifade eden Kararecepoğlu, "Yaklaşık 60 ile gönderim yapıyoruz. Ürün yetiştirmekte zaman zaman zorlanıyoruz. Yurt dışına fazlasıyla ürün gönderiyoruz. Özellikle Almanya’dan çok müşterimiz var. Türkiye’ye geldiklerinde de bizden alışveriş yapıyorlar. Sosyal medya ve internet satış platformlarında da mağazalarımız satışlarımız mevcut. Vatandaşlarımız buradan da güvenli bir şekilde alışveriş yapılabiliyor. Bundan sonraki hedefimiz Çaycuma’yı Türkiye dahilinde yurt dışına taşımak. Bu işi kuralı bir yıl oldu ama bu zamanda 2 yıllık bir yol kat ettik. Güzel bir çalışma oldu bundan eşimin ve ailemin bana çok büyük katkıları oldu" ifadelerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 11:22
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