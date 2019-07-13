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(Özel) 1 kişinin öldüğü yamaç paraşütü kazası amatör kamerada

Denizli’nin Çal ilçesinde yaşanan yamaç paraşütü kazası anbean amatör kamera tarafından kaydedildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 23:41
(Özel) 1 kişinin öldüğü yamaç paraşütü kazası amatör kamerada

Denizli’nin Çal ilçesinde yaşanan yamaç paraşütü kazası anbean amatör kamera tarafından kaydedildi. Eğitmenlerin, hortum adı verilen ‘dust devil’e kapılan paraşütçüyü kurtarmak için gösterdiği mücadele görüntüye yansıdı.



Çal ilçesi Çökelez Dağı’nda meydana gelen olayda, özel bir kulüp aracılığı ile eğitim uçuşu kapsamında yamaç paraşütü atlayışı yapan Ali Haydar Paksoy havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakıldı. Talihsiz pilotun hortum adı verilen ‘dust devil’e kapılması sonucu kazanın yaşandığı öğrenildi. Yaşanan kaza anbean amatör bir kameraya yansıdı. Olayda, Paksoy başarılı bir şekilde havalanarak bir süre gökyüzüne doğru yükseldi. Yaklaşık 20 metre kadar yükselen talihsiz paraşütçü, bir anda kendisini hortumun içinde buldu. Sağ tarafı kapanan paraşüt, tekrar eğitmenin yerinde müdahalesi ile açıldı. Hortumun hareket etmesi sebebiyle, tekrar içinde kalan pilot, bu kez soldan paraşütün kapanmasıyla dönerek kalkış yaptığı yere düştü. Hocalarının müdahale etmesinin ardından, ambulans ile hastaneye sevk edilen paraşütçü, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Ali Haydar Paksoy’un başarılı bir şekilde havalanması, hortuma girmesi, savrulması ve yere düşmesi yer alıyor. Genç paraşütçünün hortuma girdiği andan itibaren, hocalarının telsizle müdahale etmeleri de duyuluyor.


talihsiz paraşütçünün cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazanın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 23:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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