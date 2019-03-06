Özdoğan’a anne ve baba desteği

Hacılar Belediye Başkanvekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan’a sürpriz yapan ailesi ve sevenleri seçim çalışmalarında ziyaret ederek destek verdi.

31 Mart Yerel Seçimleri için yoğun tempoda seçim çalışmalarını sürdüren Hacılar Belediye Başkanvekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan’a eşi Buket Özdoğan, annesi Fatma, babası Yunus Özdoğan ve ailesi sürpriz yaparak, seçim çalışmalarında destek verdi.

Desteklerinden dolayı ailesine teşekkür eden Başkan Adayı Özdoğan, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Gece gündüz demeden tüm Hacılarlı hemşerilerini ziyaret etmek için çalıştıklarını ifade eden Özdoğan, Hacılar’ın ilçe oluşunun 29. Yılında 29 proje hazırladıklarını, Hacılarlı vatandaşların 31 Mart Yerel Seçimlerinde tercihini Cumhur İttifakından yana kullandıkları takdirde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç’ında destekleri ile bu projeleri tek tek hayata geçireceklerini söyledi.

Belediye Başkanvekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, konuşmasının ardından anne ve babasının elini öperek, hayır dualarını aldı.