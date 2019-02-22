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Özdoğan, "İlçe oluşumuzun 29. yılında 29 proje kazandıracağız"

31 Mart yerel seçimleri kapsamında çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttifakı AK Parti Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini anlattı.

22 Şubat 2019 Cuma 11:04
Özdoğan, "İlçe oluşumuzun 29. yılında 29 proje kazandıracağız"

31 Mart yerel seçimleri kapsamında çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttifakı AK Parti Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini anlattı.


AK Parti Hacılar İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte İlçe Başkanlığınca düzenlenen ev toplantılarında mahalle sakinlerine projelerini anlatmaya devam ediyor. Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttifakı AK Parti Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, “Belediye İşi Gönül İşi diyor siz hemşerilerimizle bir araya geliyor, Hacılar’ı konuşuyoruz. İlçe oluşumuzun 29’uncu yılında 29 projeyle yola çıktık. Yeni yapacağımız projelerimizden bazılarından bahsedecek olursak; geçtiğimiz dönemde hayata geçirdiğimiz ve 200 konutu teslim ettiğimiz Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 901 konutun daha yapımına devam edeceğiz. Kızıltepe Mevkiine Millet Bahçesi yapacağız. Pazar yerinin yerine Çok Amaçlı Sosyal Tesis yapacağız. İlçemize Yüksekokulu kazandıracak, Yaşlılarımıza Destek Projesiyle büyüklerimizin elinden tutacağız. Millet Kıraathanesi ile Hacılarlı erkek, kadın, yaşlı, genç tüm halkımızın ortak kullanabileceği bir mekânı hediye edeceğiz. Kapalı Çocuk Oyun Alanı ile de çocuklarımız, yılın her mevsiminde hoşça vakit geçirebileceği bir mekâna sahip olacaklar.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:04
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