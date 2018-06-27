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Yılmaz Özdil Erdoğan'a seslendi: Kayyuma razıyız!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Guguk kuşu" olarak nitelendiren Sözcü yazarı Özdil, CHP'de kayyuma bile razı olduklarını söyledi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 09:29
Yılmaz Özdil Erdoğan'a seslendi: Kayyuma razıyız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve geldiği günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında hiçbir başarı gösteremedi.

CHP Lideri'nin bu başarısızlıklarından sonra Sözcü yazarı 'Bidon Kafa' Yılmaz Özdil sürekli istifa yazıları yazdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermenin gerizekalılık olacağını bile yazan Özdil'in senaryosu bu seçimde de değişmedi.

9 DEFA KAYBETTİ, BIRAKMIYOR

"Dokuz defa kaybetti koltuğu bırakmıyor… 'Koltuk sevdasına tutulanların bizim partide yer yok' diyor" başlığıyla bir yazı daha kaleme alan Yılmaz Özdil, son olarak çareyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmekte buldu.

KAYYUMA BİLE RAZIYIZ

Özdil, "Bak bunca senedir senden hiçbir şey istemedim. İlk defa bir şey rica ediyorum. Gözünü seveyim şunu görevden alıver, kırma beni. Kayyuma bile razıyız gari!" diye yazdı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 09:29
  1. Kemal kılıçdaroğlu
  2. yılmaz özdil
  3. recep tayyip erdoğan
  4. chp
  5. sözcü
  6. gazete

YORUM YAZ

  • Alayi ikiyuzluAlayi ikiyuzlu18 sa önce
    Yozdil kesinlikle samimi degil. Durust degil! Yozdil azcik durust olsa, k.k'nin pkk'yi meclise tasimasindan bahsederdi. Madem meclise tasidin, NEDEN silah birak cagrisi yapmiyorsun' diye sorardi..bunlarin alayi sahtekar, 2yuzlu
  • mehmetmehmet16 sa önce
    batasınız inşalllahhh
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU18 sa önce
    MUHATAP ALMAYIN BUNLARI.ADAM YERİNE DAHİ KOYMAYIN.BİZ MİLLİLER BİRBİRMİZE SARILALAIM.ŞIMARTMAYIN BUNLARI.
  • Tacettin KurtTacettin Kurt19 sa önce
    Hani sen tarafsız gazetecisin herkese eşitsin siyaset falan sizi ilgilendirmiyor sen işini yap sananebırak siyaseti siyasetci yapsın bu birincisi ikincisine gelince muharrem bir yandan kemal bir yandan vekilleriniz bir yandan meydanlarda saçmalarken yatırımları durdururken pkk lı terörislere fetöcü vatan hayinlerine kucak açarken niye bunları yazmadın niye yapmayın etmeyin demedin iktidar olsalardı bütün pislikleriyle bugün kabüllenecek gene laiklik irtica diye memleketi gerim gerim germeye başlayacaktınız değil miALLAH size fırsat vermesin bu memlekette birdeha sizin asameniz bile okunmayacak
  • ankaralı idrisankaralı idris18 sa önce
    vay be beter olun hepiniz pkk yandaşları,size TC vatandaşlıgından atmak lazım,sivil halkı öldüren,askere,polise mermi sıkan,HDP yi meclise soktunuz yakahrolun,daha iyi günleriniz,inanıyorsanız ALLAH a şükür edin,ataisler
  • halil45halil4513 sa önce
    kilicteroglu kalsin cünki evlere senlik
  • Yalman Güç Yalman Güç 14 sa önce
    Yılmaz Özdil nasıl siyasi yazarsın.Şimdide ileridede AKP nin siyasi menfaatlerine en uygun adam KEMAL KILIÇDAROĞLU dur.Bu adama AKP hiç kıyarmı?
  • KeremKerem18 sa önce
    Bidon kafa kes çeneni ve kemale itaat et, layıkınız odur.
  • kalelikaleli6 sa önce
    Erdoğan seninle muhatap mı olacak o sorun sizin sorununuz.ne yaparsanız yapın kime ne.sen ve senin gibiler iyi bir gazeteci köşe yazarı olsa bizler sizlerin de yazılarınızı okuruz.muhalif bile olamıyorsunuz.işiniz gücünüz karşınızda yer alan sizin kafanızdan olmayanlara hakaret etmek.hakareti ancak zayıf karakterliler yapar.
  • mehmetmehmet18 sa önce
    Kendi temizliğini kendin yap aciz adam..
  • YusufYusuf19 sa önce
    Sizin gibilerin basina kk gibi biri mustehak. Hepiniz birbirinizi tamamliyorsunuz.
  • kemalkemal19 sa önce
    kendi ayağına sık diyosun yani..
  • MülayimMülayim19 sa önce
    chp ye gönül verenlerin işi zor. kinlerinden hasetlerinden kanser olup gidecekler iktidar yüzü göremeden:)
  • mutmainemutmaine19 sa önce
    Her gün gazetesinde acaba bugün nasıl birgüzellik yapsak diye çırpınırkenbunları yazması yazık olmuş
  • tarıktarık19 sa önce
    hdp ye oy isterken iyimiydi densiz herif kemal fetö cüpkk lıya onları yazsana
  • NumanNuman19 sa önce
    Şeytan azapta gerek.
  • samisami19 sa önce
    ilk önce hitabını düzelt. bakkalın çırağıyla mı konuşuyosun. senden istemedim de ne?
  • ZekiZeki16 sa önce
    Böyle birşey olsa bu sefer de "diktatör parti başkanını görevdwn aldı" derler
  • FikriFikri17 sa önce
    Dandi Kemali Reis mi getirdi ki başınıza, gitmesi için ona yalvarıyorsun. Parti kurul ve kurallarınız yok mu kardeşim?
  • Yozdil hidayete mi erdiYozdil hidayete mi erdi19 sa önce
    Yozdil hidayete mi eriyor ;))Alim olan Allah bilir ancak, 50'sinden sonra zordur
  • misafirmisafir16 sa önce
    YILMAZ ÖZDİL KİMDİR
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