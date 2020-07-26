Özden Vardar kimdir nerelidir? Özden Vardar hayatı biyografisi

Özden Vardar, 1937 de Balıkesir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Balıkesir Lisesi’nde tamamladı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksekokulu’nu bitirdi. Gazeteciliğe 1960 yılında Ankara’da başladı. Sırasıyla Ankara Telgraf, Tercüman, Yeni Sabah ve Dünya gazetelerinde çalıştı. 1965 yılında TRT Haber Dairesi’nde göreve başladı. TRT de uzun yıllar Parlamento haberleri muhabirliği yapan Vardar, daha sonra 1974 yılında TRT Televizyon Haberleri müdürü oldu. 1978 yılında TRT Haber Dairesi Başkan yardımcısı görevine gelen Vardar 4 yıl bu görevi sürdürdü. Vardar 1982 yılında TRT den erken emekli oldu. Gazeteciliğe devam eden Vardar 1982 -1984 arası Tercüman Gazetesi Ankara bürosunda çalıştı ve Bulvar Gazetesi Ankara bürosu Haber müdürü oldu. Yeni Asır Gazetesi Ankara bürosu Haber müdürlüğü de yapan Özden Vardar 1985 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Basın Müşavirliği yaptı ve 4 yıl bu görevi sürdürdü. Özden Vardar 1989 yılında TRT’ye İstanbul Haber Müdürü olarak geri döndü. 1992 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı görevine gelen Vardar , TRT Yayın Denetleme Kurulu üyeliği de yaptı. Vardar 1997 yılında TRT’den emekli oldu.