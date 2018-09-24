Özdemir'den şaşırtan Erdoğan kararı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta içerisinde Almanya'ya yapacağı devlet ziyaretine yönelik olarak Alman politikacılar skandal bir karara imza atarak Erdoğan'ın katılacağı yemeğe katılmayacaklarını açıkladı.

Eski Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, diğer muhalif politikacıların aksine Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle verilecek resmi yemeğe katılacağını söyledi.

ERDOĞAN İÇİN HADSİZ İFADELER: Özdemir Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Erdoğan için hadsiz ifadeler kullandı ve Erdoğan'ın böyle bir daveti hak etmediğini ifade etti.

Özdemir, "Almanya'daki muhalefet bu ülkenin politikasının bir parçası, biz demokrasimizin güçlü ve gerekli bir unsuruyuz"dedi. Güçlü bir cumhurbaşkanının bile bazı kurallardan kaçamayacağını söyleyen Özdemir, "O, otoriter politikasının eleştirisini savunan beni görmek ve bana tahammül etmek zorunda olacak"ifadelerini kullandı.