Özdemir’den ‘göreve dönme’ davası
Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, görevine dönmek için Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde dava açtı13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Orhan Özdemir, tutuklanmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştı. Özdemir hakkındaki tutuklama kararına itiraz edilmesi üzerine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, önceki gün Özdemir'in tahliyesine karar vermişti. Tahliye kararının ardından Özdemir'in avukatı, müvekkilinin eski görevine dönmesi için Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.
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