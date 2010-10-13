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Özdemir’den ‘göreve dönme’ davası

Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, görevine dönmek için Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde dava açtı

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Özdemir’den ‘göreve dönme’ davası

Orhan Özdemir, tutuklanmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştı. Özdemir hakkındaki tutuklama kararına itiraz edilmesi üzerine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, önceki gün Özdemir'in tahliyesine karar vermişti. Tahliye kararının ardından Özdemir'in avukatı, müvekkilinin eski görevine dönmesi için Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:53
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