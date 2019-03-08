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Özdemir; “Türkiye’nin bütün arı ihtiyacını biz karşılıyoruz”

Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği’nin olağan genel kurulunun ardından görev dağılımının yapıldığı yönetim kurulunun ilk toplantısında konuşan Başkan Ayhan Özdemir, “Yıllık 150 bin kovan satışı ile Türkiye’nin bütün arı ihtiyacını karşılıyoruz” dedi.

08 Mart 2019 Cuma 14:30
Özdemir; “Türkiye’nin bütün arı ihtiyacını biz karşılıyoruz”

Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği’nin olağan genel kurulunun ardından görev dağılımının yapıldığı yönetim kurulunun ilk toplantısında konuşan Başkan Ayhan Özdemir, “Yıllık 150 bin kovan satışı ile Türkiye’nin bütün arı ihtiyacını karşılıyoruz” dedi.


Mevcut Başkan Ayhan Özdemir’in olağan genel kurulda güven tazelemesi sonrasında, birlik binasında yapılan toplantı sonrasında yeni yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.


Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Özdemir, yeni yönetimin hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek, “Yeni yönetim kurulu olarak ilk işimiz kendi binamızı alacağız. Allah nasip ederse bir Bal Fabrikası sözü verdik bunu kuracağız. Çünkü Aydın’da kendi balımızı işleyecek fabrikamız yok. Türkiye’ye arıyı satan tek il Aydın’dır. 150 bin kovan satışı ile Türkiye’nin bütün arı ihtiyacını karşılıyoruz. Ondan sonra bir soğuk hava deposu yapacağız peteklerimizi saklamak için. İyi bir yönetimle bu göreve başladık, ve talip olduk. İnşallah başarılı olacağız” dedi.


Yapılan görev dağılımı sonrasında, ikinci başkan İsa Durak, muhasip üye Mehmet Gör, yönetim kurulu üyeleri Namık Aydoğdu, Zihni Yıkılmaz, Ali Canlı, Sadettin Seytin isimleri oldu. Denetim Kurulu’nda ise Başkanı İlhan Deveci, üyeler Hasan Yıldız ve Özkan Dirik yer aldı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:30
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