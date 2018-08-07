Şemsettin Özdemir: Türkiye kazançlı çıkacak

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ABD ve Türkiye arasındaki ilişkiler papaz Brunson ile başlayıp, ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile ilgili aldığı skandal yaptırım kararıyla iyice gerilmişti. Bu konuyla ilgili yeniakit.com.tr'nin sorularını cevaplayan Araştırma ve Kültür Vakfı ve Umran Dergisi imtiyaz sahibi Şemsettin Özdemir, önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, ABD’nin yaptırım kararıyla Türkiye’ye diz çöktürmek istediğini belirtti.

Özdemir şunları söyledi;

"Türkiye ABD ilişkilerinin Trump ile yeni bir boyut kazandı. Trump’ın Evangelistlerin etkisininde olduğu ifade ediliyor. ABD kendisine kafa tutan hesap sorar. Sadece kendisine değil Avrupa’ya NATO’ya BM’ye kafa tutan bir Türkiye gerçeğini kabul etmekten yana değil, hazmedemiyor. Onların deyimiyle dün onlara yalvaran, kapıcılık yapan bir ülkenin kalkıp hesap sorması, 'dünya beşten büyüktür' demesi, itiraz etmesi affedilir bir şey değil. Çünkü onlar Türkiye bu konuda burnu sürtünmeden bu kavgadan başarılı çıkarsa yol alacak bu iş başkalarıda devereye girecek ve Türkiye’yi kontrol etme şartları zorlaşacaktır diye düşünüyorlar. O açıdan boyun eğdirmek, yalvartmak, diz çöktürmek için bütün yolları deniyorlar. Ve denemeye devam edecekler.

"UZUN VADEDE BİZİM İŞİMİZE YARAYACAK"

ABD’nin Türkiye’ye karşı uyguladığı yaptırımlar, baskıların uzun vadede bizim işimize yarayıp Amerika’nın aleyhine olacak. Bu baskılar Türkiye’nin güçlenmesini arttıracaktır. Ama baskı dönemi devam ettikçe ekonomik sıkıntılar olabilir. Bir toplum hak ettiği yere gelmek istiyorsa bedel ödeyecektir. Her şey süt liman gitmez. Hele siz batıya kafa tutarak asla gitmez. Hem Avrupa’yı hesaba çekin hem NATO’yu hesaba çekin hem BM’ye kafa tutun hem de bunların patronu Amerika’ya rest çekin bunun bir karşılığı vardır. Buna hazır olmamız gerekir. Ama ABD bu yollarla istediği gibi bir terbiye yapma imkanına sahip olamayacak."

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