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Özdemir: "Hain darbe girişimini unutmadık, unutturmayacağız"

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü nedeniyle açıklama yapan Sağlık Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:57
Özdemir: "Hain darbe girişimini unutmadık, unutturmayacağız"

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü nedeniyle açıklama yapan Sağlık Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık, unutturmayacağız" dedi.



15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılını doldurduğumuzu hatırlatan Sağlık Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "15 Temmuz bize iki şey hatırlatıyor; birincisi FETÖ’cü ihanet, ikincisi ise kahramanca direniş, vatana sadakat, şehadet ve yeniden diriliş. İhaneti de sadakati de unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çünkü gaflete uyuyan ihanete uyanır. 15 Temmuz bir şehadet geçididir. Çanakkale’nin kınalı kuzularının, Kafkasların, Sarıkamışların, Yemenlerin hikâyesidir. 15 Temmuz bir şehadet şölenidir. 15 Temmuz bir diriliş gecesidir. 15 Temmuz bir iman manifestosudur. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.



"Ayaktaydık"


Özdemir açıklamasına şöyle devam etti: "Hain darbe ve işgal girişiminde 8 binden fazla askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç, 3 askeri gemi ve 4 bine yakın silah bu millete karşı kullanıldı. Meclis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Özel Harekât Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT saldırıya uğradı. Genelkurmay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TRT ve onlarca kurum işgal edildi. Onlarca kurumun işgalini ise millet engelledi. Darbe girişimi sonucu 251 kahraman kardeşimiz şehit, 2 bin 193 kardeşimiz de gazi oldu. O gece herkes gibi Memur-Sen ve Sağlık-Sen teşkilatları olarak da ayaktaydık. Teşkilatımızın her bir üyesi aileleriyle birlikte hainlere karşı durmak için meydanlardaydı. Yine o gece sağlık çalışanlarımız da bir destan yazdı. Bombalara rağmen, kurşun yağmurlarına karşı darbeye direnen vatandaşlarımızı kurtarmak için canla başla mücadele ettiler."



"Sağlık çalışanları kahramanlık örneği gösterdi"


Hain darbe günü sağlık çalışanlarının tüm vatandaşlar gibi kahramanlık örneği gösterdiğini belirten Özdemir, şunları söyledi: "15 Temmuz gecesi yaralı kurtarmaya giden ambulanslarda yaşanan trajediler, hastanelerde sağlık çalışanlarımızın kucağında cennete giden demokrasi şehitleri ve özellikle meydanlarda olan sağlık çalışanlarımız milletimizle beraber büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. O gün ne kadar cesursak, bugün de aynı his ve bilinçle teyakkuz halindeyiz. 15 Temmuz’da kanımızla kurtardığımız emanetimizin, davamızın, geleceğimizin, inancımızın, sinsi stratejilerde kaybedilmesine izin vermeyeceğiz. Yeni tuzaklara karşı uyanık olacağız. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor ve kendilerini şükranla anıyoruz."

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:57
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