Özdağ:GİK’e ben aday değilim

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - İYİ Parti, yarın 4. Olağanüstü Kurultay’a gidiyor. “Bugün geleceğin ilk günü” ana sloganıyla yapılacak kurultayda partinin en yetkili karar organı olan 80 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) 50 kişiye düşürülecek.



LİSTELERE MÜDAHALE ETMEYECEKMİŞ



İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, listelere ve isimlere hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğini açıklarken, kulislerde adı Genel Başkan Yardımcılığına geçen ve Genel Merkezde kulis faaliyetleri yürüten eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da GİK üyesi olabilmek için kurul delegelerinden imza topladı.



ÖZDAĞ:ADAY DEĞİLİM



Kocamaz gibi bir çok isim GİK’e girebilmek için gayret içerisinde iken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof.Dr.Ümit Özdağ, Genel İdare Kuruluna (GİK) aday olmayacağını partililer için kurulan Whatsapp grubunda açıkladı.