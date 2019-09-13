Burak Özçivit’in Diriliş Osman dizisinden bölüm başına alacağı ücret belli oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde bu sezon ekranlarda olacak olan Diriliş Osman, haftada bir gün olarak yayınlanacak. Dizinin başrolünde olacak olan Özçivit’in bölüm başı kazanacağı rakam şimdiden konuşulmaya başlandı.

Çekimlerinin devam ettiği dizi kısa süre içerisinde ekranlarda izleyicisiyle buluşmaya hazırlanırken, Burak Özçivit’in de diziden alacağı ücret belli oldu.

İddialara göre; Özçivit, diziden bölüm başına 325 bin TL kazanacak. Rekor bir ücret alacağı konuşulan Burak Özçivit’in bu ücret ile birlikte aylık kazancı 1 milyon TL’yi aşarak 1 milyon 300 bin TL’yi bulacak.

ATV ekranlarında yakında başlayacak olan dizide Burak Özçivit’in dizideki rolü için kılıç ve at binme dersleri aldığı belirtildi.