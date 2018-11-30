Özçekim yapmak isterken canından oluyordu

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde cep telefonundan özçekim yapmak için vagonunun üzerine çıkan lise öğrencisi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.



Lise öğrencisi A.A, Namık Kemal Mahallesi'ndeki tren garında bulunan duran bir vagonun üzerine çıktı.

Cep telefonuyla özçekim yapmak isteyen A.A, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Arkadaşları tarafından olay yerine çağırılan ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı öğrenci, acil serviste yapılan ön tedavinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.