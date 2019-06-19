Özcan’dan Rektör Kızılay’a ziyaret

Malatya ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ve beraberindeki heyet İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan MTB Başkanı Özcan geçtiğimiz günlerde 5 hastaya aynı anda yapılan karaciğer nakli dolayısıyla Rektör Kızılay’ı ve Sezai Yılmaz’ı tebrik etmekiçin böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özcan, “Malatya özellikle sağlık turizmi açısından çok önemli bir noktaya geldi ve özellikle tıp dünyasında Malatya araştırma uygulama hastanesi ve karaciğer nakil hastanesi artık dünyanın en önemli merkezileri olduğunu ispat etmiş oldu. Zaten daha önce de hem ülkemizde hem dünya karaciğer nakli konusunda Araştırma Hastanesi ve karaciğer nakil hastanemiz çok önemli bir noktaya gelmişti. Biz bu konuda gerek İnönü Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılayve bölüm başkanımızSezai Yılmaz hocamızı yapmış oldukları bu çalışmalarından tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Kızılay ise, Özcan ve yönetimine başarı diledi.