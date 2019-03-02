Özcan, Tutap temsilcisi oldu

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Genel Meclis Üyesi görevini yürüten 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmeyen Etem Özcan TUTAP Çıldır temsilcisi oldu.

Turizm ve Tanıtma Platformu Ardahan İl temsilcisi Memet Avşar tarafından Çıldır İlçe temsilciliği görevine getirilen Özcan " TUTAP, Ülkemizin Ulusal ve Uluslararası alanda hak ettiği düzeyde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapan, projeler üreten ve kendi insanımızın tarihimizi kültürümüzü kaliteli materyallerle tanımalarını sağlayan, bu çerçevede girişimlerde bulunan ve on yıldır faaliyetlerine devam eden bir sivil toplum kuruluşudur. Ülkemizde yaz ve kış turizmi açısından önem arz eden ilçemiz için, daha iyi tanıtımlar yapılması, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelmesi açısından Tutap çerçevesinde projeler geliştirmek adına bu görevi kabul ettim. Turizm ve Tanıtma Platformu Ardahan İl temsilcisi Memet Avşar benimle beraber bu yolda yürümek istemesi ayrıca şahsımı onurlandırmıştır" dedi.

Turizm ve Tanıtma Platformu Ardahan İl temsilcisi Memet Avşar " TUTAP turizim alanında önemli işlere imza atmış bir sivil toplum kuruluşudur. Çıldır´da ilimiz açıcından önemli bir turizm potansiyeli sahip olduğu için temsilcilik oluşturmaya karar verdik. Sayın Etem Özcan´ın bu işin üstesinden geleceğine olan inancımız tamdır" dedi.