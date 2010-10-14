Özcan hakkında ‘takipsizlik’ kararı

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şahin Tanrıöver’in dün verdiği “kovuşturmaya yer olmadığı” kararında, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi Osman Erbil’in, YÖK Başkanı Özcan hakkında, YÖK’ten İÜ’ye gönderilen başörtüsü konusundaki yazıyla “Anayasa’yı ihlâl ve halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik” suçlarını işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Erbil’in şikâyet dilekçesiyle, savcılıkta tutanağa geçen ifadelerine genişçe yer verilen kararda, şöyle denildi: “Başörtülüler veya türbanlılar insandır. Tüm insanların okuma ve eğitim hakkı vardır. Bu hak evrensel bir insan hakkıdır. Bunun istisnası yoktur. Bu nedenle, başörtülüler veya türbanlılar insan olduğundan, bu insanların da diğer insanlar gibi okuma ve eğitim hakkı bulunduğundan ve bu hak evrensel bir insan hakkı olduğundan, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.”