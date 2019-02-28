Özcan: “Engelsiz şehir Balıkesir” için çalışıyoruz

Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi Başkan Yardımcısı Halil Özcan, engelsiz şehir konusunda açıklamalarda bulundu. Özcan yaptığı açıklamada; “Şehrin engelliler için sürdürülebilir ve yaşanabilir olması için daha fazla yaşam alanı gerekmektedir. Engelliler ile ilgili artık kimlik sorunu değil, yaşam alanı sorunumuz var” dedi.

“Engelliler olarak Balıkesir’imizin yaşanabilir bir şehir olmasını istiyoruz”

Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi, Başkan Yardımcısı Halil Özcan sözlerinin devamında, “Şehrimizin, engelli arkadaşlarımız için daha fazla yaşam alanına sahip olması gerektiğinin bir kez daha altını çizmek isterim. Biz de bu alanların belirlenmesi, ihtiyaçların ortaya konulabilmesi için bazı çalışmalar içindeyiz. Buna en son örnek, gerçekleştirdiğimiz Engelsiz Şehir Çalıştayıdır. Karesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak, bölgemizde bulunan diğer engelli derneklerinin de destekleriyle bu çalıştayı gerçekleştirdik. Çalıştay sonucunda ortaya konulan rapor yakında sizlerle paylaşılacaktır. Bugün Dünyaya baktığımızda, engelli bireylerin kimlik sorunları artık ortadan kalkmaktadır. Herkesin potansiyel bir engelli adayı olması, kimlik sorununu geriye atmış ve artık engellilerin de içinde olduğu daha fazla yaşam alanları oluşturulması için çalışmamız gerekmektedir. Bizler engelli bireyler için bugün olduğundan daha fazla olanağın şehrimiz genelinde gerçekleşmesi için çabalıyoruz. Bu çabamızda yanımızda olan bütün kamu kurum ve kuruluşları, diğer STK ve başkanlarımızın da verdikleri ve gelecekte verecekleri destekler için de bir kez daha teşekkür etmek isterim” dedi.