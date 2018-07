Özcan Deniz'den Erdoğan mesajı!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in geçtiğimiz aylarda yaşadığı babalık sevinci, aynı hastanenin iki üst katında kanser tedavisi gören babası Sadık Deniz'in durumunun ağırlaşmasıyla burukluğa dönüşmüştü. Oyuncunun 1 yıldır kanser tedavisi gören babası hayatını kaybetti. Sadık Deniz'in dün düzenlenen cenaze törenine yakın dostları ve kendisine taziye dileklerini ileten Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Babasının ölümünün ardından bugün Instagram hesabından paylaşım yapan Özcan Deniz şunları söyledi: "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a cenazemize katılan tüm dostlara sosyal medya üzerinden taziyelerini ileten tüm sevenlerimize ve de arayan herkese teşekkür ediyorum. Baba olmak ve babamın üzerine toprak atmak! Bir erkeği büyüten iki güçlü duyguyu aynı zaman içinde yaşadım.''

"DOĞUM VE ÖLÜM TÜM HAYATINIZI TAHMİN EDEMEYECEĞİNİZ KADAR ETKİLER"

''Yaş ne olursa olsun,buna ne kadar hazır olursanız olun doğum ve ölüm yüzleştiğiniz an tüm hayatınızı tahmin edemeyeceğiniz kadar etkileyen iki fenomendir. Hele hele doğan çocuğunuz, ölen babanız ya da anneniz ise!.. Tüm hesaplar kapanır, yüreğinizde hapis bütün mahkumlara af çıkartırsınız. Ne ile yaşanır ne ile yaşanmaz daha net görürsünüz. İşte yaşadığım bunlar. Allah sevdiklerimizin kayıpları ile sınamasın hiç birimizi. Toprağın bol mekanın cennet olsun Baba. Eksik bıraktıklarımızı zamanı geldiğinde tamamlarız. Huzur içinde sonsuzluğun olsun."