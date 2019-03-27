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Özboyacı: "Türkiye’ye mesaj niteliğinde bir oy farkını bekliyoruz"

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen "Gönül Buluşmaları" programına katılan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:19
Özboyacı: "Türkiye’ye mesaj niteliğinde bir oy farkını bekliyoruz"

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen "Gönül Buluşmaları" programına katılan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, birlik ve beraberlik mesajları verdi.


AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, seçim çalışmaları kapsamında Cihanbeyli ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Belediye Başkanı ve yeni dönem AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Kale ile esnaf ziyaretlerinde bulunan ve ilçedeki sporcularla bir araya gelen Özboyacı, akşam da Seçim Koordinasyon Merkezi’ndeki ‘Gönül Buluşmaları’ programına katıldı.


Programda konuşan Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, ilçeye 90 yıllık tarihinde yapılamayan hizmetlerin kat be katını son 5 yılda kazandırdıklarını ifade ederek, “Cihanbeylimiz bu dönemde sergilediği birlik, beraberlik ve kardeşlikle de örnek oldu. Seçim öncesi mahallelerimize yaptığımız ziyaretlerde hemşehrilerimizin büyük teveccühüyle karşılaşıyoruz. Bu da bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki süreçte ilçemizin daha da kalkınması için çok önemli projeler hazırlardık. Doğalgaz hizmetiyle buluşmuş, çevre yolu çalışması tamamlanmış, termal tesisleri hayata geçmiş, hayvan borsası kurulmuş, sahipsiz hayvan bakımevi açılmış, Organize Sanayi Bölgesi bitirilmiş, yarı olimpik yüzme havuzu ve spor tesisi faaliyete sunulmuş, Yeni Adalet Sarayı yapılmış, şehir meydanı düzenlenmiş, halk kütüphanesi oluşturulmuş, Millet Kıraathanesi hizmete başlamış bir Cihanbeyli için hazırlıklarımızı tamamladık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir” diye konuştu.


AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ise, Cihanbeyli’deki birlik ve beraberlik tablosunu görmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Belediye Başkanı Mehmet Kale’nin son 5 yılda ilçeye büyük hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Özboyacı, “Cihanbeylimize yapılan yatırımların daha da artması için belediye başkanımız Mehmet Kale’ye 31 Mart’ta çok güçlü bir destek vermeliyiz. Zaten buradaki coşkulu kalabalık bize gösteriyor ki, Cihanbeyli kararını vermiş ve ‘Benim Başkanım Mehmet Kale’dir’ diye haykırıyor. Cihanbeyli bilsin ki hükümetimiz, milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediyemiz, Mehmet Kale başkanımızın arkasındadır” dedi.


31 Mart seçimlerinin Türkiye’nin geleceği için çok büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Özboyacı, “Bu ülkenin kutlu yürüyüşünü durdurmak, ülkemizi karıştırmak isteyen odaklara 31 Mart’ta çok güçlü bir mesaj vereceğiz. Cihanbeyli’den de bütün Türkiye’ye mesaj niteliğinde bir oy farkını bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:19
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