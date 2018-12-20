Özbekistan'ın turizm hamlesi

TAŞKENT (AA) – Özbekistan'da, turizmin geliştirilmesine yönelik atılan adımlar sonucunda, yılın 11 ayında ülkeye gelen turist sayısı 2 kat artarak 4,9 milyona ulaştı.

Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Uluğbek Kasımhocayev, düzenlediği basın toplantısında, son dönemde ülkede turizmin geliştirilmesine yönelik 30'a yakın yasa ve kararnamenin alındığını, son bir yılda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeye vizesiz, 12 ülkeye de sadeleştirilmiş vize uygulaması başlatıldığını kaydederek, bunun sonucunda geçen sene 2,6 milyon olan ülkeye gelen turist sayısının yaklaşık 2 kat artarak 4,9 milyona ulaştığını belirtti.

Kasımhocayev, 7 bin kültürel miras ve 100'den fazla müzeyi bulunduran Özbekistan'ın büyük bir turizm potansiyeline sahip olmasına rağmen, turizm altyapısının yeterli olmadığını kaydederek, bunun için yakın yıllarda ülkede 320 otelin inşa edilmesinin planlandığını belirtti. Ülkedeki 40 bin yatak kapasiteli 900 civarında otel ve konuk evinin bulunduğunu anımsatan Kasımhocayev, turist sayısının büyük ölçüde artması sonucunda otellerin doluluk oranının turizm mevsiminde yüzde 86'ya ulaştığını aktardı.

Uluğbek Kasımhocayev, ülke hükûmetinin 22 ülkeye vizesiz, 87 ülkeye ise sadeleştirilmiş vize uygulanması konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatarak, bunun hayata geçirilmesiyle toplam 40 ülke vatandaşlarının vizesiz, 137 ülke vatandaşlarının ise sadeleştirilmiş vize uygulamasıyla ülkeye giriş yapabileceğini kaydetti.

Kazakistan ile "İpek Yolu" vizesinin uygulanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü, şu anda taraflar arasında teknik meselelerin görüşüldüğünü kaydeden Kasımhocayev, gelecek sene gerçekleştirilmesi beklenen bu uygulamaya ileride Orta Asya'nın diğer ülkelerinin yanı sıra Azerbaycan ve Türkiye'nin de dahil olmasının söz konusu olduğunu aktardı.

Kasımhocayev, ayrıca Şubat ayında vizesiz rejim uygulamaya başlaması sonucunda ülkeye gelen Türk vatandaşları sayısının da belirgin ölçüde arttığını kaydederek, yılın 11 ayında 38 bin Türk vatandaşının Özbekistan'a geldiğini sözlerine ekledi.



