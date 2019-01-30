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Özbekistan'ın nükleer santral projesi

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev: - "Bizim nükleer santralimiz başkalarından daha iyi, daha kaliteli ve daha güvenli olması lazım”

30 Ocak 2019 Çarşamba 19:42
Özbekistan'ın nükleer santral projesi

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumunun (Rosatom) ülkesinde kuracağı nükleer santralin başkalarından daha iyi, daha kaliteli ve daha güvenli olması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Rosatom tarafından ülkenin Cizzah vilayetinde kurulması öngörülen sahanın belirlenmesine yönelik araştırmaların sürdüğü Fariş ilçesinde incelemelerde bulundu.Mirziyoyev, bölgede Özbek Atom Devlet Kurumu ve Rosatom yöneticileriyle bir araya geldi.

Görüşmede Mirziyoyev, bu büyük projenin Rusya ile stratejik ortaklığın yeni yönünü belirlediğini vurgulayarak, "Ülkede sanayi gelişiyor, nüfus artıyor. Önümüzde büyük hedeflerimiz var. Bunun için güvenli enerji kaynakları lazım. Nükleer santral, enerji kaynaklarının sınırlı olduğu ortamda böyle bir fırsat sunarak, ekonominin kalkınmasına, yeni istihdam sağlanmasına hizmet edecektir." ifadesini kullandı.

Mirziyoyev, nükleer santralin kurulması için çok iyi hesaplamaların ve hazırlıkların yapılması, diğer ülkelerin nükleer santral konusundaki tecrübelerinden istifade edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bizim nükleer santralimizin başkalarından daha iyi, daha kaliteli ve daha güvenli olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Rosatom ile Özbekistan arasında imzalanan anlaşmaya göre, Rus şirketi Özbekistan'da, VVER-1200 reaktörlü "üç artı" jenerasyon iki güç üniteli modern nükleer santrali 2028'e kadar inşa edecek. Gelecek sene temeli atılacak santralin maliyeti 11 milyar doları bulurken, santral 2,4 gigavat kapasiteye sahip olacak.


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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 19:42
  1. Nükleer Santrali
  2. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
  3. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom

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