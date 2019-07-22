Özbekistan'ın dış ticaret hacmi ilk yarıda 20 milyar dolara yaklaştı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın ilk yarısında 19 milyar 683 milyon dolara ulaştı.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 150'den fazla ülke ile ticaret yapan Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, yılın ilk 6 ayında 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 29,8 artarak 19 milyar 683,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İlk yarıda Özbekistan'ın ihracatı yüzde 27 artışla 8 milyar 437,6 milyon dolar, ithalatı da yüzde 32 artışla 11 milyar 245,6 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde ülkenin dış ticaret açığı da 2 milyar 808 milyon dolar olarak belirlendi.

Özbekistan'ın ihracatında enerji ve petrol ürünleri, tekstil ve gıda ürünleri, altın, renkli ve demir metaller ile hizmetler sektörü, ithalatında da makine, teçhizat ve yedek parçaları, kimya mamulleri, renkli ve demir metal ürünleri ilk sıralarda yer aldı.

Özbekistan'ın dış ticareti, geçen yıl 2017'ye göre yüzde 27,3 artarak 33 milyar 815,3 milyon dolar olmuştu.