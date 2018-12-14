Özbekistan'ın 2019'da yüzde 5,4 büyümesi bekleniyor

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın gelecek yıl yüzde 5,4 büyümesi öngörülüyor.

Özbekistan Parlamentosu'nun üst kurulu olan Senato, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Cemşid Koçkarov tarafından sunulan 2019 yılı bütçesini görüşerek onayladı.

Buna göre, 2019'da ülke GSYH'sinin yüzde 5,4 büyümesi, yıllık enflasyonun yüzde 15,5 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Devlet bütçesinin gelirler kısmının GSYH'nin yüzde 24,2'sine tekabül eden 102,6 trilyon som, bütçenin harcamalar kısmının ise GSYH'nin yüzde 25,3’ine tekabül eden 107,4 trilyon som olması planlanıyor. 2019 yılı bütçe açığının ise GSYH'nin yüzde 1,1’ine tekabül etmesi öngörülüyor.

Geçen yıl GSYH'nin yüzde 5,5 arttığı ve enflasyonun yüzde 14 olduğu Özbekistan'da, büyümenin bu yıl yüzde 5,2, yıllık enflasyonun ise yüzde 18,8 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.