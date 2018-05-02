Özbekistan'dan Erdoğan klibi

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02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:09
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:09
Recep Tayyip Erdoğan
özbekistan cumhurbaşkanlığı
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