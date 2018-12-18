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Özbekistan'dan Afganistan'daki barış sürecine destek

18 Aralık 2018 Salı 18:33
Özbekistan'dan Afganistan'daki barış sürecine destek

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Dışişleri Bakanlığınca, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin barış danışma kurulu oluşturulması ve barış müzakereleri için hükümet heyetinin kurulmasına ilişkin inisiyatifinin desteklendiği belirtildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin barış danışma kurulu oluşturulması ve barış müzakereleri için hükümet heyeti kurulması yönündeki inisiyatifini desteklediği ifade edilen açıklamada, söz konusu kararın, çeşitli etnik yapılardan oluşan Afganistan'da tüm unsurların barış sürecine katılımını sağlayabileceği vurgulandı.

Açıklamada, Afganistan'da barışın tesisinin Orta ve Güney Asya'da bölgesel iş birliğinin gelişmesi ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunacağına dikkat çekildi.

Özbek hükümeti, son dönemde komşu Afganistan'da barışın tesisine yönelik uluslararası çabalarını artırırken, martta Taşkent'te Afganistan Konferansı düzenlenmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 18:33
  1. Afganistan
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