0553 313 94 23

Özbekistan'dan 45 ülkenin vatandaşına vize muafiyeti

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle, 1 Şubat itibarıyla 45 ülkenin vatandaşına 30 günlük vize muafiyeti, 76 ülkenin vatandaşına da sadeleştirilmiş vize imkanı tanındı- Kararnameyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 109 ülkenin vatandaşı, Özbekistan'da konut satın alması durumunda ikamet etme hakkına sahip olacak

06 Ocak 2019 Pazar 11:24
Özbekistan'dan 45 ülkenin vatandaşına vize muafiyeti

TAŞKENT (AA) - Turizmin geliştirilmesine yönelik son dönemde önemli kararlara imza atan Özbekistan, 1 Şubat itibarıyla 45 ülkenin vatandaşına 30 günlük vize muafiyeti, 76 ülkenin vatandaşına da sadeleştirilmiş vize imkanı tanıyacak.

Özbekistan'da turizmin geliştirilmesini öngören kararnameyi, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev imzaladı.

Buna göre, AB ülkelerinin ağırlıkta olduğu 45 ülkenin vatandaşına 30 günlük vize muafiyeti tanınırken, 76 ülkenin vatandaşına da "e-vize" uygulaması üzerinden sadeleştirilmiş vize alma imkanı verildi.

Özbekistan'ın, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek uygulamanın ardındanvize muafiyeti sağladığı ülke sayısı 64'e ulaşmış olacak.

Kararname ile aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 109 ülkenin vatandaşına konut satın almaları durumunda ülkede ikamet izni verilecek. Buna göre, Taşkent’te 400 bin dolar, Semerkant, Buhara, Namangan, Andican, Fergana ve Harezm’de 200 bin dolar, diğer kentlerde ise 100 bin dolar değerinde konut alacak yabancı vatandaşlar, Özbekistan'da ikamet etme hakkına sahip olacak.


- Yeni vize çeşitleri de yürürlüğe girdi


Cumhurbaşkanı kararı ile ayrıca, ülkede yeni vize çeşitleri de yürürlüğe girdi. Buna göre, aslen Özbek olan yabancı ülke vatandaşları ve onların ailelerine "vatandaş", ülkede eğitim alacak yabancı öğrencilere "öğrenci", ülkede araştırma yapacaklara "akademik", ülkeye tedavi için gelenlere "sağlık" ve inanç turizmi için gelenlere de uzun süreli "ziyaret" vizelerinin verilmesi öngörülüyor.

Özbekistan, son bir yılda, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkenin vatandaşına 30 günlük vize muafiyeti, 39 ülkenin vatandaşına da sadeleştirilmiş vize uygulaması başlatmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 11:24
  1. Özbekistan
  2. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
  3. Özbekistan'ın turizm atağı
  4. Turizm
  5. vize muafiyeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Barış görüşmelerinin ön şartı ABD'nin Afganistan'dan çıkması"
    1. "Barış görüşmelerinin ön şartı ABD'nin..
    2. Çocuklar iffetsiz anneye emanet
    3. Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
    4. Ortodoks dünyası birbirine girdi!..
    5. Önce kitap okuyup sonra ders işliyorlar
    6. Konya'da jandarma baskını: 73 kaçak..
    7. Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    8. İran'da yabancı ürünlere reklam yasağı
    9. ABD askerlerinin Bağdat'taki çarşı..
    10. "Hastaya kalp pilinin gereksiz takılıp..
    11. Özbekistan'dan 45 ülkenin vatandaşına..
    12. İsrail güçleri Batı Şeria'da bir..
    13. AK Parti Denizli belediye başkan adayı..
    14. Eski cezaevi Zeybek Müzesi olacak
    15. "Hesarek, planlı gelişen kayak..
    16. Kangal sevdalısı köpek eğitmeni 21..
    17. Tzavellas'ın favorisi Medipol Başakşehir
    18. Türkiye'nin mobil trafiğinde artış
    19. Türkiye'nin mobil trafiğinde artış
    20. Avcılar'da 28 gözaltı!
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor