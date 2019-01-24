Özbekistan'dan 2018'de yüzde 5,1 büyüme

Özbekistan'ın GSYH'si geçen yıl yüzde 5,1 artış kaydetti.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2017'de yüzde 5,3 yükselen ülke GSYH'si, geçen yıl yüzde 5,1 artarak 407 trilyon 514,5 milyar soma (yaklaşık 50,9 milyar dolar) ulaştı.

Kişi başına GSYH, 2018'de yüzde 3,3 artarak 12 milyon 365,5 bin som (yaklaşık 1550 dolar) oldu.

Geçen yıl sanayi sektörü yüzde 10,6, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 0,3, inşaat sektörü yüzde 9,9, taşımacılık, iletişim ve lojistik sektörü yüzde 6,3 ve hizmetler sektörü yüzde 5,4 büyüme kaydetti.

Özbek hükümeti, 2018'de GSYH'nin yüzde 5, Dünya Bankası da yüzde 5,6 artmasını öngörüyordu.