0553 313 94 23

Özbekistan’da yerli ve milli ekipmanlarla 3 boyutlu tasarım merkezleri kuruldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Özbekistan’da yerli ve milli ekipmanlarla 8 farklı okula 3 boyutlu tasarım merkezleri kuruldu ve 3D yazıcı kullanımı ile bakım eğitimi verildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:34
Özbekistan’da yerli ve milli ekipmanlarla 3 boyutlu tasarım merkezleri kuruldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Özbekistan’da yerli ve milli ekipmanlarla 8 farklı okula 3 boyutlu tasarım merkezleri kuruldu ve 3D yazıcı kullanımı ile bakım eğitimi verildi.


TİKA, Mesleki Eğitim ve İstihdamı Artırma (MESİP) programı kapsamında, Özbekistan’ın farklı kolejlerinden gelen katılımcılara bir hafta süren ‘3D Yazıcı Kullanımı ve Bakım Eğitimi’ verdi.


Özbekistan’da, 8 farklı kolejden 15 kişinin katıldığı programda, genel ileri düzey tasarım bilgisi, metal tasarım ve imalat usulleri, plastik kalıbı tasarlama ve imalatı, ileri düzey 3 boyutlu yazıcı kullanımı, 3 boyutlu yazıcı bakım ve onarım konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.


Eğitimler tamamlandıktan sonra TİKA her bir koleje üretimi yerli ve milli olan 3 boyutlu yazıcılar temin ederek 3 boyutlu tasarım merkezleri kurdu.


TİKA’nın kurduğu merkezlerle, çalışanların teknik yeterliliklerinin arttırılması ara eleman ihtiyacının giderilmesi ve yeni iş imkanlarının oluşturulması planlanıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında 3D yazıcı kullanımı ve bakımı konusunda, eğitimlerin verilerek sürdürülebilir olması hedefleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR’ı Serkan Çınar
    1. Galatasaray - Antalyaspor maçının..
    2. Garip’in çilesi duyarlı vatandaşla..
    3. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa..
    4. Gaziantepliler baharı THM konseriyle..
    5. "İslam Dünyası Gençlik Başkenti"..
    6. Rektör Akgül: “İstiklal Marşımız çetin..
    7. Tolga'nın kadro dışı kalma nedeni..
    8. Avrasya’da buğday ve un üretiminde..
    9. Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü..
    10. İsmet Özel, kalp krizi geçirdi
    11. "Turizmi 81 ile yayan çalışmalar..
    12. Cezayirli hakimlerden seçim denetimine..
    13. Devlet televizyonu duyurdu! Hasarsız..
    14. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
    15. Topçam Gölü turizmin yeni gözdesi
    16. "Tekrar pozitif bir büyüme dönemine..
    17. Serbest piyasada altın fiyatları
    18. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta açılıyor
    19. Yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 9..
    20. Manisa’dan ’İstiklal de istikbal de..
    21. Tepebaşı’nda Topluma Hizmet..
    22. Hırsızlık çetesi çökertildi
    23. Kızıldere 1 Jeotermal Enerji..
    24. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi..
    25. 2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası’nda..
    26. Akşener hakkında bomba yazı! "Aynaya..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yücel Yılmaz’ın..
    28. Seyir halindeki tır alev topuna döndü
    29. Tatvan, muaythai milli takım..
    30. Adana Tiyatro Festivali yerli ve..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var